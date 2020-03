DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce mardi

Le coronavirus a fait plus de 3.000 morts en France, selon un dernier bilan présenté ce lundi soir. Quelque 424 personnes ont été admises en réanimation en l'espace de 24 heures.

Le Coronavirus a fait plus de 3.000 décès en milieu hospitalier en France, selon le dernier bilan officiel ce lundi soir. Le nombre total de personnes hospitalisées est désormais proche de 21.000, dont 1.592 hospitalisations en 24 heures. Des masques par millions continuent d'arriver en France en provenance de Chine pour faire face à la pénurie et à l'accélération de l'épidémie, qui entre dans une phase particulièrement difficile.

6h59 : Un quart des 10.000 marchés alimentaires de France vont rouvrir cette semaine sous conditions sanitaires strictes, surtout dans des bourgs de taille moyenne, ce qui devrait permettre à certains producteurs d'écouler fromages, charcuteries ou asperges bloqués par l'épidémie de coronavirus.

6h53 : La polémique continue d'enfler, alors que la vague de l'épidémie de coronavirus s'abat sur toute la France. Faudra-t-il, comme en Italie, "trier" les malades, faute de places ? Le professeur Jean-Michel Constantin l'assure : à l'APHP, il n'y a pas de "tri" des malades du Covid-19.

6h45 : Les professionnels de l'eau disent stop aux lingettes jetées dans les WC ! Ce fléau contribue à boucher les canalisations et abîme les pompes dans les stations d'épuration expliquent-ils. Et la Bourgogne-Franche-Comté n'est pas épargnée.

6h32 : Comment se passe le parcours d'un patient en réanimation ? France Bleu vous explique.

6h24 : Un jeune patient de 17 ans hospitalisé dans un état grave à l'hôpital Bel-Air de Thionville (Moselle) est sorti de réanimation ce week-end et va beaucoup mieux, ce qui donne de l'espoir à l'équipe médicale sur la pertinence des soins prodigués, malgré des fake news alarmistes au sujet de ce jeune patient.

6h17 : Alertée par de nombreux appels à son cabinet, une vétérinaire haut-savoyarde rappelle aux propriétaires qu'il ne faut pas désinfecter son animal domestique après les ballades. Sous peine de graves blessures.

6h14 : si vous n'avez pas de machine à laver chez vous et que vous avez l'habitude de laver votre linge en laverie automatique, sachez que vous avez le droits d'y aller sans risquer un PV. Comment faire ? Les précisions dans cet article.

6h09 : L'Italie, pays au monde le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus, a enregistré lundi de nouveaux signes encourageants sur la contagion, après près de trois semaines de confinement de sa population. Les autorités sanitaires ont encore annoncé un bilan quotidien de 812 morts lors des dernières 24 heures, ce qui porte à plus de 11.500 le nombre total de décès. Mais la hausse des nouveaux cas positifs recensés n'a jamais été aussi faible, avec une augmentation de +4%, moitié moins qu'il y a quatre jours (8,3%) et quatre fois moins qu'il y a quinze jours.

6h03 : Le bilan de l'épidémie de Coronavirus est de plus de 3.000 morts en France, avec 418 nouveaux décès en 24 heures selon un dernier bilan ce lundi soir. Le nombre total de personnes hospitalisées est désormais proche de 21.000 (+ 1.592 depuis dimanche) dont un très fort afflux de cas lourds en réanimation (+ 424) où sont admis à ce jour 5.056 patients.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.