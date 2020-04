DIRECT - Coronavirus : 833 morts de plus en 24 heures, une vaste opération de dépistage dans les Ehpad

L'épidémie de coronavirus a fait 8.911 morts depuis son début en France, dont 833 au cours des dernières 24 heures, a indiqué ce lundi le ministre de la Santé Olivier Véran, en annonçant un "vaste plan" de dépistage dans les Ehpad. Sur ces décès supplémentaires, 605 sont survenus en milieu hospitalier, les autres dans des établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou dans des établissements médico-sociaux, a précisé le ministre.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis en soins intensifs ce lundi.

L'essentiel

Le direct

8h57 : "Nous ne sommes pas au bout de l’ascension épidémique, loin de là, le chemin est encore long," a averti le ministre de la Santé Olivier Véran hier soir.

8h53 : poussées d'urticaire, gelures, rougeurs : des "lésions cutanées" peuvent constituer des symptômes du Covid-19, alertent les dermatologues français. Ils souhaitent que l'on teste les porteurs de ces symptômes, qui peuvent transmettre le virus même s'ils n'ont pas de manifestations graves.

8h49 : Mise en quarantaine le 23 janvier, la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie, doit lever ses mesures de confinement demain.

8h47 : la situation se stabilise en Chine : pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le pays n'a recensé aucun nouveau décès du coronavirus au cours des dernières 24 heures. Mais si les nouveaux cas de contamination diminuent constamment depuis début mars, le pays est confronté à une deuxième vague d'infections importées de l'étranger, avec près d'un millier de cas cumulés.

8h44 : les Etats-Unis, ont passé la barre des 10.000 morts du virus. Le pays a recensé 1.150 décès supplémentaires en 24H, selon le comptage de lundi soir. La première puissance mondiale est le troisième pays le plus endeuillé après l'Italie (16.523 morts) et l'Espagne (13.055).

8h41 : on vous le disait plus tôt, le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint par le coronavirus, a été admis en soins intensifs hier soir. "Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement", a écrit Emmanuel Macron sur Twitter.

8h29 : un actif sur deux ne travaille plus, et pour s’occuper à la maison, le sport et la télévision ont la cote, explique aussi notre sondage Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo. Seuls 29% des actifs se rendent encore quotidiennement ou presque sur leur lieu de travail.

8h25 : quatre millions de personnes ont quitté leur résidence principale, nous apprend le baromètre des territoires réalisé par Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo publié ce mardi. A noter que 21% des moins de 25 ans ont quitté leur lieu de résidence principale pour rejoindre leur famille et vivre dans un espace plus grand.

8h10 : Suivi gynécologique, grossesse, allaitement : les soignants répondent aux questions des femmes.

8h06 : Seul dans son magasin, fermé pendant le confinement, le patron s'amuse comme un fou.

8h01 : Les masques seuls ne sont pas "la solution miracle" contre la pandémie de Covid-19, et leur usage généralisé dans la population n'est justifié qu'en cas d'accès limité à l'eau pour se laver les mains, ou lorsque la distanciation physique est difficile, a estimé lundi le patron de l'Organisation Mondiale de la Santé.

7h54 : Le bilan de la pandémie de nouveau coronavirus a dépassé les 5.000 morts au Royaume-Uni, avec 439 décès supplémentaires en une seule journée, selon un bilan officiel publié lundi. C'est la deuxième journée consécutive de baisse du nombre de décès.

7h49 : Une nouvelle chaîne de télévision, gratuite, sans publicité et accessible sur toutes les box, émet dès ce lundi. Baptisée #ALaMaison, elle sera éphémère, jusqu'à la fin du confinement. Elle associe, entre autres, TF1, France Télévisions, M6, Canal+ et d'autres groupes de médias.

7h40 : 600.000 abonnés d'Engie seront remboursés de deux mois d'abonnement par le fournisseur d'énergie. Il s'agit des bénéficiaires d’un chèque énergie ou d’une aide du Fonds de solidarité logement. Plus de précisions dans cet article.

7h31 : Confinés, les chanteurs d'un chœur basque chantent une version d'"Hallelujah" contre le coronavirus.

7h27 : Un vidéo émouvante. La première patiente sortie de réanimation du CHU de Saint-Étienne a quitté le service sur un brancard entourée par une haie d'honneur.

7h16 : C'est la vidéo du jour pour décompresser. Un skieur gravit une montagne et dévale une pente en freeride... dans son salon ! Plus de précisions dans cet article.

7h11 : L'attestation numérique de déplacement est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. On vous explique comment la remplir dans cet article.

7h07 : le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis en soins intensifs ce lundi.

7h05 : Les autorités vont lancer une "vaste opération de dépistage" des infections au Covid-19 dans les Ehpad, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran. Cette opération "permettra de regrouper les cas positifs au sein de secteurs dédiés au sein des Ehpad pour éviter la contaminations des autres résidents", a-t-il précisé. Selon le dernier bilan, au moins 2.417 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie dans les maisons de retraite médicalisées et autres établissements médico-sociaux.

7h03 : La ministre de la Santé Olivier Véran a présenté ce lundi soir le nouveau bilan du Coronavirus en France. Voici ce qu'il faut savoir :

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.