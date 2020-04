DIRECT - Coronavirus : dans les écoles, les entreprises, le médical, le déconfinement progressif se précise

Emmanuel Macron a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui a fait près de 15.000 morts en France, et promis que les écoles et crèches commenceront à rouvrir à cette date. "L'épidémie commence à marquer le pas" et "l'espoir renaît", a souligné le président dans son allocution télévisée lundi soir, tout en reconnaissant que la France n'était "à l'évidence pas assez préparée" à la pandémie.

15h05 : Justement, dans cet article, des médecins généralistes et spécialistes alertent sur un risque : il ne faut pas négliger un problème de santé le temps du confinement.

14h55 : Prendre rendez-vous chez le kiné ces dernières semaines, cela peut tourner au casse-tête, voire au calvaire, si vous souffrez. Bien pratique : les kinésithérapeutes bretons ont lancé un site pour référencer les professionnels disponibles dans la région.

14h51 : Si vous avez perdu un proche ou que vous souffrez plus généralement de ce confinement, une ligne d'écoute est à votre disposition à partir de ce mardi à 17h. Mise en place à Nancy, elle accueille des personnes au-delà de la Meurthe-et-Moselle. Il s'agit du 09 71 16 75 75.

14h46 : Simples mais efficaces, voici quelques conseils pour éviter les accidents domestiques, en hausse en ce moment.

14h42 : Le FMI annonce ce mardi une récession mondiale de 3% en 2020, mais prévient que cela pourrait être bien pire. Difficile de faire des prévisions économiques tant l'incertitude est "considérable". Le Fonds monétaire international prévoit notamment une chute record du PIB pour la zone euro.

14h34 : La fin de la saison de handball est annulée. Le PSG est déclaré champion de France, annonce la Ligue nationale de handball dans un communiqué. Les Parisiens étaient en tête du classement à huit journées de la fin, avec six points d'avance sur Nantes.

14h29 : Selon le syndicat Alternative Police joint par franceinfo, 50% à 70% des appels reçus par la police sont des appels de délation dans les grandes agglomérations du Grand-Est, 50% dans la région Nouvelle-Aquitaine (mais la tendance est à la baisse selon le syndicat, par exemple il n'y a quasiment pas d'appels de délation dans le Poitou-Charente) ou encore 20% dans le Pas-de-Calais. En revanche, il n'y a pas ou presque pas d'appels de délations dans le Grand-Ouest, dans la région Centre-Val-de-Loire, la Haute-Normandie, à Mayotte ou à la Réunion.

14h22 : En Suède, le coronavirus a causé la mort de plus de 1.000 personnes, selon le dernier bilan officiel, dans un pays qui compte 10,3 millions d'habitants. La Suède a adopté des mesures plus souples que la plupart des pays européens pour tenter de contenir la progression du virus.

14h13 : Alors que le festival d'Avignon a été annulé, la maire Cécile Helle lance un appel à l'État et aux collectivités pour aider sa ville à faire face à ce "coup dur". On estime à 100 millions d'euros les retombées économiques de la manifestation.

14h08 : Selon un comptage de l'AFP, la pandémie a fait plus de 120.000 morts dans le monde.

14h01 : La réouverture des écoles inquiète de nombreux professeurs et parents d'élèves. Quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement pour éviter la propagation du virus ?

