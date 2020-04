DIRECT - Coronavirus : le plan de déconfinement dévoilé par Edouard Philippe

Le premier ministre Édouard Philippe présente le plan de déconfinement à l'Assemblée ce mardi à 15h. Une intervention à suivre en direct dans cet article. L'épidémie de Coronavirus en France a fait 23.293 morts depuis le 1er mars, dont 14.497 dans les hôpitaux et 8.796 dans les Ehpad et maisons de retraite. C'est 437 morts de plus en 24 heures, selon un nouveau bilan présenté par la direction générale de la Santé ce lundi soir.

15h05 : le Premier ministre Edouard Philippe prend la parole.

15h : le Président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand ouvre la séance à l'Assemblée nationale.

14h57 : la députée et porte-parole de LREM Aurore Bergé annonce qu'il n'y aura pas de débat ni de vote ce mardi sur l'application Stop-Covid, qui doit permettre de tracer les personnes contaminées sur la base du volontariat. Des députés LREM avaient indiqué hier soir que l'application n'était pas prête.

14h54 : en Île-de-France, des centaines de kilomètres de pistes cyclables vont être créées en urgence. Selon France Bleu Paris, le gouvernement élabore un "plan vélo" afin d'inciter les Français à se déplacer à vélo au quotidien. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, devrait annoncer les mesures de ce plan mercredi.

14h52 : fermé suite aux mesures de confinement, le château de Bussy-Rabutin, en Côte-d'Or, veut faire revenir le public grâce à des visites virtuelles et interactives, à vivre en direct sur sa page Facebook.

14h49 : après le discours d'Edouard Philippe, le plan fera l'objet d'un débat de 2 heures 30 avec les députés, dont 75 pourront être physiquement présents, puis sera soumis au vote.

14h48 : le plan portera d'abord sur les trois prochaines semaines de mai, avec une clause de revoyure début juin, dans un esprit "ultra-pragmatique", précise un proche de l'exécutif. Avec trois grands principes : "progressivité, réversibilité et adaptabilité".

14h46 : sur le déconfinement, quelques grands principes sont déjà connus : le retour des élèves à l'école sur la base du volontariat, l'adaptation locale sous la houlette des maires, la réouverture des commerces sauf les cafés-restaurants et le masque obligatoire dans les transports en commun.

14h44 : dans 15 minutes, le Premier ministre Edouard Philippe doit présenter le plan de déconfinement du gouvernement. Vous pouvez suivre son intervention en direct vidéo dans cet article.

14h41 : dans le Grand Est, "nous serons prêts pour le déconfinement", assure le président du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens de la région, concernant la vente de masques grand public dans les officines.

14h30 : comment font les militaires pour continuer leurs missions et en même temps respecter le confinement et les mesures barrières ? Exemple avec ce reportage au 13e Régiment du Génie, au camp du Valdahon, aux portes du Haut-Doubs. Le 13e RG compte plus de 1.200 militaires.

14h19 : Emmanuel Macron a démenti lors du Conseil des ministres toute dissension avec son Premier ministre Edouard Philippe et fustigé ceux qui "tentent de diviser" l'exécutif, selon des sources gouvernementales concordantes.

14h10 : après une période d'annulation presque totale de ses commandes, le fabricant d'articles de cuisine haut de gamme De Buyer, installé en Lorraine, a vu son activité repartir, grâce à l'engouement des Français confinés pour la cuisine et la pâtisserie. "On vend 40% de fouets en plus par rapport à d'habitude, détaille le PDG. Environ 80% de tamis et de chinois supplémentaires. Les poêles à blinis, c'est fois trois !"

14h07 : Raphaël Gérard, député LREM de Charente-Maritime, a eu le Covid-19. Hospitalisé début mars à Aurillac dans le Cantal, où il était en vacances, il a été placé douze jours en coma artificiel. A son réveil, il a appris qu’il avait failli mourir. "Je me considère comme un survivant", confie-t-il à France Bleu La Rochelle.

14h : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce mardi.