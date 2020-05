DIRECT - Coronavirus : "Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre", affirme Emmanuel Macron

L'épidémie de Coronavirus a fait 25.201 morts en France depuis le 1er mars, dont 306 en 24 heures a annoncé la Direction générale de la Santé (DGS) lundi soir. La DGS a également présenté la nouvelle carte de déconfinement, inchangée par rapport à dimanche, 32 départements du nord-est du pays sont toujours en rouge.

Lors d'un déplacement à Poissy (Yvelines), Emmanuel Macron a détaillé son souhait d'un retour à l'école progressif à partir du début du déconfinement le 11 mai, affirmant qu'il préférait "une bonne rentrée plutôt qu'une rentrée en nombre".

14h59 : En Alsace, les forains ont organisé plusieurs distributions de pommes d'amour dans les hôpitaux. C'est l'opération "les pommes du coeur".

Les Forains d'Alsace se mobilisent pour des distributions gratuites de pommes d'amour aux soignants. - Les Forains d'Alsace

14h57 : Des élus des Ardennes demandent au ministère de la Santé de classer le département en vert sur la carte du déconfinement. Le département est plus épargné par le coronavirus que le reste du Grand-Est mais un critère régional le place parmi les territoires en rouge.

14h55 : La crise pourrait représenter plusieurs millions d'euros de perte pour le Stade de France qui accueille habituellement les grands rassemblements.

14h52 : Pas de retour à l’école avant septembre pour les 1.750 élèves de maternelle et primaire de Bourg-lès-Valence, quatrième ville du département de la Drôme. La maire estime qu'il est impossible de respecter les consignes sanitaires exigées. Elle ne veut prendre aucun risque.

14h51 : A Paris, la rentrée scolaire aura lieu le 14 mai 2020 pour les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2 avec des précautions sanitaires confirme la mairie.

14h41 : Se nourrir, prendre une douche, faire ses besoins : pour les routiers, tout est plus compliqué avec la fermeture des restaurants et de nombreuses aires de repos depuis le début du confinement. A une semaine du déconfinement, Romain, 24 ans, a partagé ses espoirs avec France Bleu Normandie.

14h40 : Emmanuel Macron a annoncé que l'Etat voulait aider les familles qui ne pourraient pas partir cet été "à avoir des temps de repos près de chez eux, des temps de culture, des temps de loisir à proximité".

14h37 : Le Président indique que l'on saura début juin si les Français peuvent partir en vacances. Mais "l'été sera particulier", reconnaît-il. "On va limiter les déplacements internationaux, on restera entre européens, il faudra peut-être même réduire un peu plus."

14h35 : "On est en train de réussir ce confinement", indique Emmanuel Macron. Mais "on veut éviter les grands brassages partout. On veut éviter que des gens qui habitent dans des villes très touchées n’aillent dans des régions moins touchées, au vert, pour refaire circuler l’épidémie", indique-t-il.

14h31 : "Le 11 mai n'est pas un retour à la normale", rappelle à nouveau Emmanuel Macron.

14h29 : "Il faut beaucoup de prudence, on va surveiller chaque jour l’évolution de l’épidémie, on va voir si elle réaccélère", indique Emmanuel Macron. Le Président explique que si la situation se tend à nouveau dans les services de réanimation, il faudra renforcer les mesures de confinement après le 11 mai.

14h28 : Emmanuel Macron indique également qu'un temps d'enseignement continuera à se faire à distance alors que les écoles seront rouvertes.

14h26 : "On n'obligera jamais un enseignant dont les conditions ne sont pas remplies à reprendre l'école", indique le Président. "J’entends parfaitement les réticences des enseignants", dit-il.

14h19 : Emmanuel Macron rend aussi hommage aux enseignants qui ont assuré l’enseignement à distance pendant ces deux mois et à ceux qui ont été présents pour accueillir les enfants, notamment les enfants de soignants.

14h12 : Les enfants de familles monoparentales et les plus décrocheurs seront prioritaires pour revenir à l'école, indique le Président. "Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre", indique-t-il. "L'objectif, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l’école, parce qu'ils décrochent, parce que pour eux l'enseignement à distance est trop compliqué ou parce que leurs parents doivent retravailler, puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé."

14h06 : "On a besoin de faire revenir progressivement les enfants à l’école", estime Emmanuel Macron. "Dans la vie d'un enfant, deux mois sans école, c'est quand même très traumatisant". Le président indique aussi que depuis le début du confinement, 30.000 enfants, notamment les enfants de soignants, sont scolarisés.

14h05 : En visite dans une école de Poissy (Yvelines) ce matin, Emmanuel Macron s'est exprimé à la télévision à la mi-journée.

14h00 : Bienvenue dans ce direct, nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité lié au coronavirus ce lundi.