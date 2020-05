DIRECT - Déconfinement : le point sur la situation ce mardi

Preuve que "l'épidémie est toujours active et évolutive", a insisté lundi soir la Direction générale de la Santé, 263 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, après les données encourageantes enregistrées dimanche (70 morts), le bilan le plus faible depuis le 17 mars et le début des restrictions. À ce stade, l'épidémie a donc fait 26.643 morts, mais les admissions en réanimation continuent de baisser. Ce mardi est une journée test avec la réouverture de milliers d'écoles.

15h01 : A Saint-Nazaire, une quarantaine d'élèves ont retrouvé ce mardi matin leur classe à l'école Sainte Marie de l'Immaculée. Un protocole sanitaire a été mis en place pour le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

14h58 : Et si pour remercier les soignants, on leur faisait un don de congés payés ou de RTT ? C'est la proposition d'une centaine de parlementaires de la majorité.

14h54 : Une tombola organisée par les supporters de l'ASNL a permis de récolter 2.300 euros pour les soignants.

14h51 : En Indre-et-Loire, la rentrée est reportée à l'école de Rochecorbon après qu'un employé de service a été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Cet employé, qui avait participé à la réunion de pré-rentrée le lundi 11 mai, s'est signalé auprès de la mairie et a été mis à l'isolement.

14h50 : Le gouvernement a décidé de prolonger pour une durée de six mois après la fin de l’état d’urgence l’ensemble des titres professionnels maritimes. De plus, afin de mieux protéger les marins pêcheurs, des dispositions spécifiques sont prises pour le calcul de leur indemnité d’activité partielle.

14h47 : Une enseignante a été testée positive au Covid-19 à Chauvigny (Vienne), rapporte ce mardi France Bleu Poitou. Elle fait partie des 85 personnes (personnels de l'éducation et agents communaux) testées après la découverte de quatre premiers cas au sein du collège Gérard Philipe.

14h40 : La filière champagne est au ralenti forcé depuis le début du confinement. Comment les vignerons voient-ils l’avenir ? Comment s’organisent-ils ? Maxime Toubart, le co-président du CIVC, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne était l’invité de France Bleu Champagne Ardenne.

14h36 : Un total de 1.771 cas confirmés de contaminations au Covid-19 ont été recensés dans les armées françaises depuis le début de l'épidémie, incluant le millier de marins du porte-avions Charles de Gaulle et auxquels s'ajoutent "autour de 5.400 cas probables", a indiqué mardi la ministre des Armées.

14h29 : En Russie, le porte-parole de Vladimir Poutine dit être infecté par le nouveau coronavirus.

14h21 : L'ensemble des chantiers doivent reprendre en France d'ici à la fin mai, a souhaité mardi le ministre du Logement, Julien Denormandie, alors que le secteur du bâtiment redémarre progressivement son activité après une large paralysie liée au confinement.

14h20 : "Le" Covid ou "la" Covid ? Gardienne sourcilleuse du bon usage de la langue française, l'Académie française recommande d'utiliser le mot Covid-19 au féminin. Pour un acronyme c'est le genre du mot principal qui compte et "Covid" est l'abréviation du terme anglais "Coronavirus disease" qui se traduit par "maladie du coronavirus".

14h18 : En Corée du Sud, les autorités ont annoncé utiliser les données des téléphones portables pour retrouver les personnes ayant fréquenté les boîtes de nuit de Séoul où est apparu un foyer de contamination.

14h17 : A la demande du Sénat, Florence Parly, la ministre des Armées, a annoncé que les soldats français seront systématiquement dépistés avant "leur projection en opérations".

14h14 : La maire (PS) de Paris Anne Hidalgo a demandé mardi le port du masque obligatoire dans les rues de la capitale et la réouverture des parcs et jardins. Mais Olivier Véran a aussitôt réitéré son refus d'envisager cette dérogation pour ces espaces verts.

14h10 : Le club d'Amiens, relégué administrativement en Ligue 2 après l'arrêt du Championnat de France en raison de la pandémie de coronavirus, s'est tourné vers le tribunal administratif de Paris pour contester cette décision qu'il juge "injuste et infondée".

14h07 : Environ un million d'enfants ont dû reprendre ce mardi le chemin de l'école. Un redémarrage limité dans 40.000 écoles et strictement encadré pour les élèves dont les parents sont contraints de travailler mais qui suscite de nombreuses craintes face à une épidémie de coronavirus "toujours active" en France.

