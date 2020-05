DIRECT - Coronavirus : l'UFC-Que Choisir poursuit 20 compagnies aériennes pour le remboursement des billets

La France a enregistré 131 nouveaux décès en 24 heures à cause de l'épidémie de coronavirus, avec 28.239 décès depuis le 1er mars. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Le Conseil scientifique n'est "pas opposé" à un second tour des municipales en juin, mais reste prudent.

Le Covid-19 a fait 28.239 morts en France depuis le 1er mars, dont 131 décès dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés par la Direction générale de la Santé ce lundi soir. Moins de 2.000 malades sont toujours en réanimation en France. La France et l'Allemagne proposent un plan de relance européen de 500 milliards d'euros pour les pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus qui a quasiment paralysé l'activité économique du continent.

Le Conseil d'Etat a ordonné lundi au gouvernement de lever l'interdiction "générale et absolue" de réunion dans les lieux de culte, mis en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en raison de son "caractère disproportionné". Le Conseil scientifique se dit "pas opposé" à un second tour des municipales en juin.

15h : l'hôpital d'Is-sur-Tille, en Côte d'Or, a reçu vendredi cinquante surblouses offertes par la CFDT Santé au personnel soignant.

14h56 : le gouvernement répond de manière cinglante à la présidente de la région Occitanie, qui voulait rendre les péages gratuits cet été. Une demande "irréaliste" pour Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'Etat aux transports. Il ironise en proposant à Carole Delga de rembourser les sociétés d'autoroute.

14h49 : à Paris, les soignants ont affiché leur colères dans les rues du 12e arrondissement la nuit dernière. Des messages ont été collés la CGT des Hôpitaux de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Ils demandent l'augmentation des salaires et des moyens financiers et humains pour les hôpitaux publics".

14h47 : Cette plateforme permettra aux dons d'être déductibles des impôts pour les personnes physiques et les entreprises. Chacun pourra donner au club amateur de son choix, si ce dernier est inscrit à l'opération, mais un prélèvement de 10% sera redistribué aux associations les plus en difficultés, "sur la base de critères objectifs".

14h46 : le gouvernement et le comité olympique français lancent une campagne de dons pour aider les associations sportives à affronter les impacts de la crise sanitaire, qui les a mis à l'arrêt depuis la mi-mars.

14h41 : déjà fragilisée par l'épidémie, Easyjet subit un nouveau coup dur : la compagnie a été victime d'une cyberattaque de très grande ampleur : les données personnelles de neuf millions de clients ont été piratées.

14h38 : l'OMS est actuellement sous le feu des critiques, en particulier des Etats-Unis : Donald Trump menace de couper ses fonds à l'agence, et l'accuse d'être une "marionnette de la Chine". Pékin a répliqué en accusant Donald Trump de chercher à "se soustraire à ses obligations" envers l'organisation.

14h36 : les 194 pays membres de l'OMS se sont mis d'accord pour une "évaluation indépendante" de la réponse de l'agence de l'ONU à la pandémie. Ce texte prévoit de lancer "au plus tôt un processus d'évaluation impartiale, indépendante et complète" de l'action internationale coordonnée par l'OMS.

14h30 : la ville de Lacanau, en Gironde, lance un appel aux bénévoles pour faire respecter le concept de "plage dynamique".

14h10 : plusieurs médecins plaident pour un retour à la vie normale dans les écoles. Parmi eux, Robert Cohen, le chef du service pédiatrie de l’hôpital intercommunal de Créteil. "De nombreuses maladies peuvent être déclenchées par l'absence d'école", argumente-t-il. "On peut parler des maladies psychologiques, des maladies somatiques. On a également vu les chiffres de la maltraitance augmenter".

14h06 : pour permettre aux passagers dont le vol a été annulé d'avoir le droit de choisir entre un remboursement et un avoir, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir assigne en justice 20 compagnies aériennes.

14h. Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mardi après-midi et ce soir. Vous pouvez retrouver l'actualité de ce matin dans cet article.