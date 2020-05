DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron dévoile un plan de soutien "massif" à l'automobile cet après-midi

Le nombre de malades hospitalisés en réanimation a continué à diminuer lundi, avec 1.609 patients recensés, soit 46 de moins en 24 heures. Deux semaines après le début du déconfinement, l'épidémie de coronavirus semble refluer. Emmanuel Macron doit annoncer un plan de soutien au secteur de l'automobile ce mardi. La Cnil a donné son feu vert à l'application Stop Covid, qui sera disponible ce week-end. L'Agence du médicament veut suspendre les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine, alors que le Haut conseil de la santé publique a recommandé de ne pas utiliser la molécule dans le traitement du Covid-19 hors essais cliniques.

L'essentiel

Le direct

15h08 : les raisons les plus souvent citées pour quitter Paris sont la recherche d'un environnement moins stressant (59%) et le désir de se rapprocher de la ​nature (59%). La recherche d'une vie plus ​simple​, plus en phase avec leurs valeurs (57%), est également très citée par les sondés..

15h04 : c'est une conséquence du confinement : 54% des Franciliens souhaitent quitter Paris dès que possible. Ils étaient 38% avant le confinement. 64% de ceux qui veulent partir considèrent qu’ils ont désormais ​moins peur de franchir le pas.

15h02 : le gouvernement travaille sur l'hypothèse d'un report des soldes. Les commerçants de Rouen y sont favorables, pour qu'ils puissent conserver des marges et ne pas aggraver les pertes liées au coronavirus.

14h55 : les élèves du conservatoire de musique et de danse de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, ont formé un "grand orchestre virtuel" pendant le confinement. La vidéo d'une de leurs interprétations a été publiée hier.

14h47 : Gratuité des masques, interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits, renforcement des taxations des transactions financières...: un plan de sortie de crise, appelé "Plus jamais ça", a été publié par une vingtaine de syndicats et associations. Parmi les signataires, les Amis de la Terre France, Attac France, la CGT, la Confédération paysanne, FSU, Greenpeace, Oxfam, et de nombreuses autres ONG.

14h44 : des masques à l'effigie de leur idole. Des membres de l'association 100% fan de Johnny Hallyday, basée à Épernay dans la Marne, ont lancé la confection de masques de protection à l'effigie du chanteur. Les 300 exemplaires ont déjà tous été vendus.

14h40 : après le match de foot entre deux quartiers qui a réuni 400 personnes dimanche, la préfete du Bas-Rhin et l'Agence régionale de santé demandent aux organisateurs et aux participants de venir se faire dépister au Parlement européen, pour éviter un nouveau foyer épidémique.

14h20 : l'Agence du médicament veut suspendre les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. Un peu plus tôt, le Haut conseil de la santé publique a recommandé de "ne pas utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19" hors essais cliniques, que ce soit seule ou associée à un antibiotique.

14h10 : on vous le disait plus tôt , le ministre de la Culture a indiqué que les salles de spectacle pourraient "rouvrir progressivement" dès juin, avant les cinémas en juillet. On vous précise ses annonces dans cet article.

14h05 : vous retrouvez l'actualité de ce mardi matin dans cet article.

14h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mardi après midi et ce soir..