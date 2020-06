DIRECT - Coronavirus : la France entame la phase 2 du déconfinement, les soldes débuteront le 15 juillet

L'épidémie de coronavirus a fait 31 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux français, où le nombre de patients en réanimation continue à baisser. Les bars et restaurants rouvrent ce mardi. Les visites des proches vont être assouplies en Ehpad. Les soldes débuteront le 15 juillet.

Le coronavirus a fait 31 morts dans les hôpitaux français dans les dernières 24 heures, selon les chiffres présentés lundi soir par la Direction générale de la santé. Le nombre de patients en réanimation, indicateur important de la pression sur le système hospitalier, continue de diminuer. 1.302 cas graves sont actuellement pris en charge.

Après plus deux mois de fermeture forcée, bars, cafés et restaurants des zones vertes sont autorisés à rouvrir leurs portes pour la phase 2 du déconfinement, avec des règles sanitaires strictes ce mardi. Des restrictions subsistent dans les départements d'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane, en orange du fait de leur situation sanitaire. Les visites des proches vont être assouplies dans les Ehpad à partir de vendredi, a en outre annoncé le gouvernement. Les soldes débuteront le 15 juillet.

14h15 : les établissements de cures thermales rouvriront "progressivement à partir de la deuxième quinzaine de juin", indique leur syndicat professionnel. "Dans les faits, compte tenu des délais de préparation des opérations de réouverture (de 2 à 3 semaines selon les établissements), celle-ci interviendra progressivement à partir de la deuxième quinzaine de juin et jusqu'en juillet", précise le syndicat.

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mardi après-midi.