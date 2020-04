DIRECT - Coronavirus : 15.729 morts en France, le Tour de France reporté au 29 août

La France a passé le cap 100.000 cas confirmés en France ce mardi soir. Le bilan est de 15.729 morts, dont 10.129 décès à l’hôpital (+559 en 24 heures) et 5.600 dans les Ehpad et les maisons de retraites. De nombreux festivals sont annulés et le départ du Tour de France est reporté au 29 août.

La France a passé le cap des 100.000 cas confirmés et des 15.000 morts ce mardi soir (photo d'illustration).

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté le bilan de l’épidémie de Coronavirus en France ce mardi soir. Le pays a passé le cap 100.000 cas confirmés en France, avec 103.573 personnes testées positives au virus. Le bilan est de 15.729 morts, dont 10.129 décès à l’hôpital (+559 en 24 heures) et 5.600 dans les Ehpad et les maisons de retraites.

De très nombreux événements et notamment des festivals sont annulés. Prévu du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France, reporté en raison de la crise du coronavirus, débutera le 29 août à Nice.

L'essentiel

Le direct

7h51 : Donald Trump a mis à exécution sa menace en suspendant la contribution américaine à l'OMS. Elle est de 400 millions de dollars par an. Le président américain reproche à l'OMS de s'être aligné sur les positions de la Chine, que Washington accuse d'avoir initialement caché la gravité du virus.

7h47 : En Nouvelle-Zélande, la Première ministre Jacinda Ardern a annoncé ce mercredi que les membres de son gouvernement et elle-même avaient décidé de baisser leur salaire de 20% sur six mois. "En soi, cela ne bouleversera pas la situation générale des finances, mais il s'agit ici de leadership", estime-t-elle. Il s'agit de faire preuve de solidarité avec leurs compatriotes touchés par les répercussions économiques de l'épidémie.

7h39 : 52 heures de course, 163 km et 10.000 mètres de dénivelé entre son jardin et son grenier en passant par son garage. Un habitant de Colombes a réalisé un trail chez lui pour lever des fonds pour les soignants.

7h29 : Ce mardi, la justice ordonnait à Amazon France de ne plus livrer que des produits essentiels. Une décision saluée par les syndicats. Dans un communiqué, la direction annonce faire appel.

7h18 : C'est le 3e épisode de ce podcast témoignage,. Celui d'une infirmière qui travaille en réanimation. "J'ai fini par craquer" est à écouter ici.

7h05 : Un peu d'histoire, pour éclairer l'actualité. Entre l’été 1968 et le printemps 1970, la grippe de Hong Kong faisait près d'un million de morts dans le monde. En France, durant l’hiver 1969-1970, plus de 30.000 personnes ont péri en deux mois. La seconde vague du virus avait fait plus de morts que le première.

6h57 : Pas, ou quasiment pas, de mariages en période de confinement et de coronavirus. Entre fiancés déçus mais philosophes, prestataires compréhensifs mais inquiets, maires, prêtres et juristes, tour d'horizon des situations.

6h52 : Les entreprises qui connaissent de graves pertes d'exploitation ne seront pas indemnisées par leurs assurances. L'Etat appelle les assureurs à plus de solidarité et à participer à la reconstruction du pays.

6h40 : Selon le docteur Pascal Crépey, épidémiologiste et enseignant-chercheur à l'école des hautes études en santé publique de Rennes, les personnes asymptomatiques, et notamment les enfants, contribuent peu à la diffusion du coronavirus.

6h37 : Coudre un masque à plis peut ne prendre que quelques minutes, en suivant les instructions de l'AFNOR et avec un peu d'organisation. Démonstration :

6h24 : foot, rugby, basket, hand... où en est la saison chez les pros et chez les amateurs ? On fait le point.

6h14 : Prévu du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France, reporté en raison de la crise du coronavirus, débutera le 29 août à Nice. L'arrivée à Paris est prévue sur les Champs-Élysées le 20 septembre.

6h09 : 32.292 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 1.965 nouvelles admissions depuis hier. "Cela représente encore une hausse des hospitalisations", témoigne le directeur général de la Santé. "Il n’y a jamais eu autant de malades à l’hôpital." 6.730 patients sont en réanimation, dont 275 nouveaux patients dans les dernières 24 heures. C’est un peu plus qu’hier, mais le solde total des malades en réanimation diminue lentement pour le sixième jour consécutif.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble la situation ce mercredi.