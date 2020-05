DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce mercredi

L'épidémie de Coronavirus a fait 25.531 morts en France depuis le 1er mars, dont 330 en 24 heures a annoncé la Direction générale de la Santé (DGS) mardi. La DGS a également présenté la nouvelle carte de déconfinement : la région Hauts-de-France passe du rouge à l'orange en raison d'une diminution de la tension hospitalière.

L'essentiel

Le direct

7h02 : Selon les compagnies aériennes, la distanciation dans les avions pourrait doubler le prix des billets. Explications.

6h58 : Gel hydroalcoolique et linge à usage unique : les coiffeurs vont devoir s'équiper pour rouvrir et une coupe de cheveux pourrait vous coûter plus cher.

6h41 : Pour soutenir le Bleuet de France en ce 8 mai 2020, un gendarme de Ribérac en Dordogne va courir un semi-marathon... dans sa caserne, confinement oblige !

6h37 : La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a présenté mardi les premières pistes pour une reprise de l'activité dans les tribunaux à partir du 11 mai. Dans un entretien à Ouest-France, la garde des Sceaux a annoncé une période transitoire de trois semaines et des mesures sanitaires. Le point dans cet article.

6h23 : Nouvelle mise au point gouvernementale à l'Assemblée nationale mardi. Malgré l'ampleur de la grogne et la mobilisation qui s'organise, le gouvernement refuse de rouvrir les plages le 11 mai, au moment du déconfinement. Elles resteront interdites au moins jusqu'au 1er juin

6h10 : Sur la nouvelle carte de déconfinement, 27 départements sont en rouge. La région Hauts-de-France passe du rouge à l'orange en raison d'une diminution de la tension hospitalière.

La carte du déconfinement du 5 mai 2020 © Visactu

6h02 : Voici le dernier bilan officiel communiqué par la direction générale de la Santé mardi.

25.531 décès en France depuis le 1er mars (+330 en 24 heures) dont 16.060 dans les hôpitaux et 9.471 dans les Ehpad.

dont 16.060 dans les hôpitaux et 9.471 dans les Ehpad. 3.430 patients en réanimation (-266 en 24 heures), 24.775 personnes hospitalisées.

6h00 : Bienvenue dans ce direct, nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité lié au coronavirus ce mercredi.