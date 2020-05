DIRECT - Coronavirus : le 2e tour des municipales en question, une prime pour les personnels de l'Education

La Direction générale de la Santé a revu le bilan à la baisse ce mardi soir, avec 28.022 décès depuis le 1er mars en France. Le gouvernement commande un milliard de masques de protection fabriqués en France. Plus de 60.000 salariés de l’Education nationale vont toucher une prime exceptionnelle.

Le bilan de l'épidémie de coronavirus a été revu à la baisse ce mardi, à au moins 28.022 morts, en raison de chiffres révisés à la baisse dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, selon la Direction générale de la Santé. Dans ses données au 19 mai sur le site du gouvernement, la DGS indique 10.308 décès dans les Ehpad, contre 10.650 lundi. Interrogée, la DGS a précisé que ce nouveau chiffre "résulte d'ajustements dans la remontée des données en provenance des Agences Régionales de Santé".

Le gouvernement a annoncé ce mardi la commande d'un milliard de masques de protection fabriqués en France pour soutenir "le renforcement des capacités de production nationales." Plus de 60.000 salariés de l’Education nationale vont toucher une prime exceptionnelle pour leur mobilisation pendant la crise du coronavirus.

7h54 : les abeilles ont-elles vraiment profité du confinement et de l'absence d'humains dans la nature, ou la récolte exceptionnelle de miel qui s'annonce est-elle due à une météo très clémente et au réchauffement climatique ? On fait le point dans cet article.

7h48 : à l'usine de Flins, qui emploie 350 personnes en CDI, cette rumeur a surpris syndicats et direction, qui ne veulent pas y croire.

7h47 : d'après le Canard Enchaîné et Challenges, Renault envisagerait de fermer quatre sites de production en France : Choisy-le-Roi, Dieppe, les Fonderies de Bretagne et l'usine de Flins, dans les Yvelines. Le groupe doit dévoiler le 29 mai les contours d'un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros, annoncé en février.

7h40 : les salariés volontaires d'Amazon ont repris le travail cette semaine. Sur le site de Saran, près d'Orléans, près de 40% des 1.900 salariés sont revenus à leur poste. France Bleu Orléans a pu visiter l'entrepôt, et ses nouvelles règles sanitaires.

Des caméras thermiques sont installées sur le site d'Amazon. © Radio France - Patricia Pourrez

L'entrée du site a été réaménagée. © Radio France - Patricia Pourrez

7h32 : à peine rouvertes, ces plages vont fermer, faute de civisme. Dans le Morbihan, les maires de Billiers, Damgan et Erdeven demandent à fermer leurs plages, agacés par le comportement de certains promeneurs qui ne respectent pas les règles.

7h25 : le Brésil a dépassé pour la première fois le cap des 1.000 morts en un jour, avec 1.179 décès enregistrés, et un total de 17.971 décès. Le pays est devenu le troisième au monde en nombre de contaminations.

7h20 : le coroanvirus a fait plus de 320.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP. Plus de 4.850.670 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

7h05 : trois cas positifs ont également été détectés parmi les policiers du commissariat d'Arras, dans le Pas-de-Calais.

7h : est-ce un nouveau foyer épidémique ? Trois policiers du commissariat central de Lille ont été testés positifs au coronavirus. Au moins la moitié des 2.000 policiers de la métropole seront testés d'ici samedi.

Interrogée, la DGS a précisé que ce nouveau chiffre "résulte d'ajustements dans la remontée des données en provenance des Agences Régionales de Santé". Le nombre de décès dans les hôpitaux s'élève de son côté à 17.714, soit 125 de plus que lundi. Il y a déjà eu à plusieurs reprises des problèmes avec les remontées des bilans en Ehpad depuis leur prise en compte à partir de début avril.

6h38 : Plus de 60.000 salariés de l’Education nationale vont toucher une prime exceptionnelle pour leur mobilisation pendant la crise du coronavirus, a appris franceinfo ce mardi auprès du ministère de l’Education nationale.

6h24 : "Le risque de reprise épidémique et la vitesse de propagation ne sont liés qu’à nous. Dans ce contexte, se faire tester au moindre doute permettra au plus grand nombre d'être détecté vite et à temps", a ajouté le directeur général de la Santé en insistant sur l'importance de la stratégie de dépistage.

6h13 : Quelque 18.468 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, dont 1.894 en service de réanimation. La pression sur ces services diminue à un rythme très lent depuis le 9 avril. Depuis hier, on compte en France 104 malades de moins en réanimation, en cumulant les admissions et les sorties.

6h03 : Dans un communiqué publié ce mardi, le gouvernement a annoncé la commande de plus d’un milliard de masques sanitaires fabriqués en France. C'est une manière de soutenir "le renforcement des capacités de production nationales", se félicite-t-il. Ces masques fabriqués en France seront progressivement livrés d’ici à décembre 2020.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mercredi.