DIRECT - Coronavirus : 212 cas et quatre décès en France, la mobilisation s'amplifie face à la menace

Le dernier bilan de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 en France est de 212 cas, dont douze guéris, et de quatre décès. Le dernier en date remonte à mardi après-midi. Il s'agit d'un homme de 92 ans dans le Morbihan. Les zones les plus touchées restent l'Oise, la Haute-Savoie et le Morbihan. Les rassemblements y sont interdits et certaines écoles sont fermées. La France reste en stade 2 de l'épidémie.

Le directeur général de la santé lance un appel aux personnes qui ont participé à un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes près de Mulhouse (Haut-Rhin) du 17 au 24 février. Les sept cas de contamination confirmés dans le Grand-Est sont liés à ce rassemblement. "Il est important que les personnes qui y ont participé se surveillent, et si il y a des symptômes, qu'ils appellent le 15."

L'essentiel

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Au moins 212 personnes ont été contaminées en France.

Dans le monde, l'épidémie a fait 3.155 morts pour plus de 92.000 cas dans 77 pays. Le virus a fait quatre décès dans l'Hexagone .

. L'Etat français réquisitionne tous les stocks et la production de masques de protection pour les distribuer aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus.

L'Organisation mondiale de santé (OMS) fait état d'un taux de mortalité estimé maintenant à 3,4% globalement, contre un taux bien inférieur à 1% pour la grippe. Mais l'OMS ajoute que le Covid-19 se propage moins efficacement que la grippe.

Malgré des étalages vides dans certains supermarchés, il n'y a pas de de pénurie. France Bleu vous explique.

La situation en direct

8h26 : le gouvernement écarte, pour le moment, tout report des élections municipales. Du gel hydroalcoolique et des masques seront mis à disposition à l'entrée des bureaux de vote, a indiqué l'Élysée mardi soir.

8h15 : le ministère de l'Économie va renforcer son soutien aux petites et moyennes entreprises dont l'activité est perturbée par les conséquences du coronavirus. Plusieurs mesures sont prises et une cellule de crise est mise en place au ministère. On vous explique en détail dans cet article.

7h55 : dans l'Essonne, un lycéen a produit un faux article de presse pour tenter de sécher les cours. Il voulait faire croire, grâce à son montage photo, que deux cas de coronavirus étaient confirmés dans son lycée. Il n'en est rien, et l'élève a été convoqué chez le proviseur du lycée. On vous raconte dans cet article.

7h39 : l'épidémie affecte même le cinéma : les sorties de deux longs métrages, "Miss" de Ruben Alvès et "Rocks" de Sarah Gavron, ont été repoussées par leurs producteurs en raison de l'épidémie? qui entraîne la fermeture par arrêté préfectoral de 145 salles de cinéma de l'Oise et du Morbihan.

7h36 : un nouveau conseil de Défense spécial se tiendra à l'Élysée ce mercredi matin.

7h35 : Trois concerts prévus à l'AccorHotels Arena de Paris sont annulés à cause du coronavirus a annoncé la Préfecture de Police de Paris ce mardi soir. Il s'agit des concerts de Ninho, M. Pokora et Tryo, prévus mi-mars. Conséquence, les fans s'inquiètent. C'est le cas de Cindye. Elle a dépensé 3.000€ pour suivre les concerts de M.Pokora et craint l’annulation de sa tournée. Témoignage recueilli par France Bleu Gard Lozère.

7h30 : Des milliers de masques de protection et de flacons de gel hydroalcoolique ont été dérobés ces derniers jours dans les hôpitaux publics parisiens et marseillais, qui ont en réponse renforcé la sécurité de leurs stocks. Dans la capitale, au moins 8.300 masques et 1.200 flacons de solutions hydroalcooliques ont été volés dans plusieurs établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

7h27 : arrêtez d'appeler le Samu pour rien ! En Bretagne, l'Agence Régionale de Santé lance un appel au civisme. Alors qu'un foyer de Coronavirus a été identifié dans le Morbihan, les appels au 15 explosent.

7h23 : pourquoi c'est long d'enquêter sur les personnes qui ont côtoyé des malades ? France Bleu Breizh Izel vous explique.

7h20 : Si certaines entreprises souffrent de l'épidémie mondiale de coronavirus, pour d'autres en revanche, cela entraîne une augmentation considérable de l'activité. À Forbach, le site Juva Santé fabrique des gels hydroalcooliques. La production a été multipliée par dix en ce début d'année ! Un reportage à lire sur France Bleu Lorraine Nord.

7h18 : à Rennes, des étudiants en médecine viennent renforcer le SAMU 35. Le SAMU d'Ille-et-Vilaine a vu son nombre d'appels augmenter de 50% depuis la semaine dernière en raison de la crise du coronavirus. Reportage de France Bleu Armorique.

7h15 : Un beau geste de solidarité ! Pour faire face à la pénurie de masques, le président de la République a annoncé ce mardi que les stocks et la production, étaient réquisitionnés. Un habitant de Vierzon n'a pas attendu cette décision pour se montrer utile : Olivier Rivet possède une champignonnière à Vierzon. On y porte des masques pour éviter d'inhaler les spores. Il a donc pris sa voiture dès lundi matin pour aller dans l'Oise, le département le touché par le Covid-19, et il a acheminé plus de 2.000 masques qu'il a remis aux autorités. Il les cède à prix coûtant. Un geste de solidarité à retrouver sur France Bleu Berry.

7h10 : Plusieurs grands distributeurs en France ont font état lundi d'afflux dans leurs magasins de clients désireux de faire des stocks de produits de première nécessité pour pallier un éventuel confinement dû au coronavirus. Les enseignes assurent qu'il n'y a pas de risque de pénurie pour l'instant. France Bleu vous explique.

7h04 : Emmanuel Macron a annoncé mardi que l'Etat français réquisitionnait "tous les stocks et la production de masques de protection" pour les distribuer aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus. Le décret est paru ce mercredi matin au Journal officiel.

7h00 : se laver très régulièrement les mains, tousser dans son coude , utiliser un mouchoir à usage unique, ne plus se faire la bise ou se serrer la main... Cet article récapitule les gestes simples à adopter pour se protéger et protéger les autres du virus.

6h55 : La Banque mondiale a annoncé ce mardi soir un plan d'urgence de 12 milliards de dollars pour aider les pays à "prendre des mesures efficaces" afin de contenir l'épidémie de coronavirus, épargner des vies et atténuer l'impact économique. "L'objectif est de fournir une action rapide et efficace qui réponde aux besoins des pays", a déclaré David Malpass, le président de la Banque mondiale lors d'une conférence téléphonique. Il a en outre souligné la nécessité de "reconnaître" que le virus faisait peser une charge supplémentaire sur les pays pauvres.

6h49 : Sept cas sont confirmés dans le Grand-Est, dont cinq d'une même famille. Ils ont tous été contaminés lors d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes dans la commune de Bourtzwiller près de Mulhouse (Haut-Rhin), sur le site de La Porte Ouverte Chrétienne,du 17 au 24 février. Jérôme Salomon lance un appel aux personnes qui ont participé à ce rassemblement et qui ressentent des symptômes de contacter le 15. "Il est important de le signaler pour que les personnes qui y ont participé se surveillent, et si il y a des symptômes, qu'ils se signalent."

6h43: Les autorités de Santé maintiennent la France en "'stade 2", avec pour objectif de ralentir la propagation du virus et de protéger le zones non ou peu touchées. Qu'est-ce que cela signifie ? On vous explique dans cet article.

6h38 : Les clusters les plus importants restent l'Oise, la Haute-Savoie et le Morbihan. "Pour trois cas sur quatre, on connait la chaîne de transmission", a précisé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.

6h34 : mardi soir, les autorités ont enregistrés 212 cas de Coronavirus Covid-19 en France. Le bilan est de quatre morts. Le quatrième décès a été déclaré plus tôt dans la journée. Il s'agit d'un homme âgé de 92 ans mort dans le Morbihan, a précisé le ministère de la Santé Olivier Véran.

6h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.