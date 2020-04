DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron s'adressera de nouveau aux Français ce jeudi soir à la télévision

La France a passé la barre symbolique des 10.000 morts, avec 7.091 décès à l’hôpital et 3.237 décès dans les Ehpad ce mardi soir. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron s'adressera une nouvelle fois aux Français ce jeudi soir à la télévision au sujet de la crise du coronavirus.

La France a passé la barre des 10.000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui "continue sa progression" a indiqué le directeur général de la Santé. Depuis début mars, 7.091 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier et 3.237 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, soit un total de 10.328 morts, a précisé Jérôme Salomon lors d'un point quotidien.

Edouard Philippe a affirmé mardi à l'Assemblée nationale que le confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus allait "durer", jugeant "très largement prématurée" toute question sur les conditions du déconfinement. Le recours au chômage partiel a été demandé pour 5,8 millions de salariés, soit un sur quatre dans le privé, ce qui devrait coûter 19,6 milliards en trois mois, a annoncé mardi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Par ailleurs, les voyageurs entrant sur le territoire français seront tenus d'être munis d'une attestation à partir de ce mercredi, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

7h50 : Le département d'Ille-et-Vilaine achète 600 ordinateurs portables pour les prêter à ses collégiens en difficulté confinés sans matériel informatique pour suivre leurs cours à distance et assurer la continuité pédagogique pendant l'épidémie de coronavirus, révèle France Bleu Armorique.

7h48 : Les salariés des sites de PSA concernés par des mesures de chômage partiel conserveront 100% de leur salaire net, comme le prévoit un accord signé entre la direction et les organisations syndicales majoritaires.

7h46 : John Prine, légende de la musique folk américaine, est mort mardi à l'âge de 73 ans de complications liées au coronavirus.

7h42 : En Martinique, les commerces seront fermés dimanche et lundi de Pâques, afin de réduire la circulation dans les rues de l'île.

7h35 : En Seine-Saint-Denis, à compter de ce mercredi, les commerces devront rester fermés entre 20h et 6h du matin en Seine-Saint-Denis au lieu de 21h, a appris France Bleu Paris auprès de la préfecture du département.

7h32 : Les dirigeants et les footballeurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont scellé un accord invitant à une baisse "provisoire" des salaires afin de préserver la trésorerie des clubs face à la crise sanitaire.

7h25 : "Et demain ?" Un collectif de 350 personnalités chante au profit de la fondation hôpitaux de Paris - hôpitaux de France.

7h20 : Le fondateur et patron de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé qu'il allait donner 1 milliard de dollars pour participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

7h15 : La Chine a levé cette nuit le bouclage de la ville de Wuhan d'où est partie la pandémie. Les habitants sont autorisés à quitter la ville à compter de ce mercredi pour la première fois depuis le confinement instauré 76 jours plus tôt.

7h12 : Donald Trump a annoncé qu'il allait suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le président américain lui reproche de s'être focalisée sur la Chine et d'avoir formulé de mauvais conseils au sujet de l'épidémie.

7h10 : Aux Etats-Unis, près de 2.000 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures. Il s'agit du pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie.

7h07 : Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce jeudi soir, à 20 heures, à la télévision, a appris le service politique de franceinfo. Il s'agira de la troisième allocution formelle du président de la République au sujet de la crise du coronavirus. Plus de précisions dans cet article.

7h05 : Les élèves de BTS n'auront pas d'épreuves écrites de fin d'année, annonce le ministère de l'Education nationale. Les examens seront validés à partir des notes reçues dans l'année, en dehors de la période de confinement, indique le ministère dans un communiqué.

7h02 : Une gardienne de refuge en montagne est confinée avec ses deux enfants en Savoie, à 2.500 m d'altitude.

6h57 : En cette période de vacances, les locations saisonnières sont interdites sur une grande partie du littoral français.

6h53 : En cette période de grandes marées, les plages sont interdites en Bretagne. Les poissons, les coquillages et crustacés ont donc un répit... Mais est-ce suffisant pour la préservation des ressources ?

6h49 : La préfecture de Dordogne vient d'annoncer la distribution de chèques-services d'une valeur maximale de 7€ par jour à plus de 230 personnes sans domicile fixe dans le département. Cet argent doit faciliter l’accès aux produits alimentaires et d’hygiène pendant cette période de confinement.

6h41 : La marque d'un retour à la normale dans le berceau du coronavirus : la Chine a levé dans la nuit de mardi à mercredi le bouclage de la ville de Wuhan d'où est partie la pandémie, qui a fait plus de 75.000 morts dans le monde et affecte notamment le Premier ministre britannique Boris Johnson, toujours en soins intensifs.

6h38 : Michel Bussi, Marc Lévy, Erik Orsenna, Danielle Steel, Christiane Taubira ou encore Tatiana de Rosnay... une soixantaine d'écrivains vont publier un ouvrage pour soutenir l'action des soignants.

6h32 : Le conseil départemental de la Mayenne a lancé une commande de 300.000 masques, lavables et réutilisables pour les distribuer à chacun des habitants du département, rapporte mardi France Bleu Mayenne. C'est une première en France. La ville et la métropole de Bordeaux ont annoncé mardi leur intention de commander 800.000 masques en tissu pour équiper chacun des habitants de l'agglomération. Idem à Dunkerque. La ville lance un appel à la mobilisation afin de fabriquer suffisamment de masques en tissus pour leurs 200.000 habitants. Il faut la matière première et la main-d'oeuvre.

6h22 : Les voyageurs entrant sur le territoire français seront tenus d'être munis d'une attestation à partir de ce mercredi, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Trois attestations différentes ont été mises en ligne sur le site du ministère.

6h19 : Le recours au chômage partiel a été demandé pour 5,8 millions de salariés, soit un sur quatre dans le privé, ce qui devrait coûter 19,6 milliards en trois mois, a annoncé mardi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

6h16 : Edouard Philippe a affirmé mardi à l'Assemblée nationale que le confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus allait "durer", jugeant "très largement prématurée" toute question sur les conditions du déconfinement.

6h06 : L'attestation numérique de déplacement est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. On vous explique comment la remplir dans cet article.

6h03 : Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté le nouveau bilan de l’épidémie de Coronavirus en France ce mardi soir. Le pays a dépassé la barre symbolique des 10.000 morts :

10.328 décès au total

Au moins 3.237 décès en Ehpad

7.091 décès à l’hôpital

7.131 personnes en réanimation (518 admissions supplémentaires en 24 heures)

30.000 personnes sont actuellement hospitalisées

