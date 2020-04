DIRECT - Coronavirus : les Français appelés à partir en vacances près de chez eux cet été

Les députés ont voté ce mardi le plan de déconfinement progressif présenté par le gouvernement, face à une épidémie qui a fait 23.660 morts dans le pays. Les mesures seront plus strictes dans les départements où le virus circule activement. 11,3 millions de Français sont au chômage partiel.

L'Assemblée nationale a validé par 368 voix contre 100 le plan de déconfinement progressif présenté par le Premier ministre, Édouard Philippe, à l'Assemblée nationale ce mardi. L'épidémie de Coronavirus en France a fait 23.660 morts depuis le 1er mars. C'est 367 morts de plus en 24 heures, selon un nouveau bilan présenté par la direction générale de la Santé ce mardi soir. 11,3 millions de Français sont au chômage partiel, soit plus d'un salarié sur deux.

L'essentiel

Le direct

14h52 : le nombre de personnes décédées à domicile du Covid-19, "plus compliqué à évaluer" que les morts à l'hôpital ou en Ehpad, sera connu "au mois de juin", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran. Santé publique France est chargé de faire cette estimation, à partir de l'analyse des certificats de décès, qui mentionnent normalement la cause et le lieu de la mort.

14h45 : pour que les Français puissent "souffler" après des semaines de confinement, le gouvernement travaille à "des mesures permettant de renforcer les chèques-vacances, de faciliter le déplacement de tous", a également indiqué le secrétaire d'Etat.

14h40 : "Ça va être, dans un premier temps, le temps de l'ultra proximité, et puis petit à petit, en fonction naturellement de l'évolution du virus, les décisions pourront être prises pour élargir", a précisé Jean-Baptiste Lemoyne.

14h35 : le gouvernement appelle les Français à partir en vacances près de chez eux cet été. A l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a détaillé : "Le tourisme ne pourra reprendre que de façon concentrique, dans un premier temps, avec une clientèle d'ultra-proximité et on le voit, avec un certain nombre de sites qui vont pouvoir rouvrir", a-t-il développé.

14h19 : à partir du 11 mai, les déplacements seront limités à 100 km maximum autour de soi. Comment savoir dans quel périmètre vous êtes autorisés à vous déplacer ? France Bleu Berry a testé deux plateformes qui vous permettent de visualiser jusqu'où vous pouvez aller.

14h15 : plus de 14,4 millions de téléspectateurs ont suivi les annonces d'Edouard Philippe hier, toutes chaînes confondues, indique Médiamétrie. Cela représente une part d'audience globale de 77,1%, un score très élevé sur cette tranche horaire, entre 15 et 16h.

14h10 : à Paris, le retour des enfants dans les écoles se fera progressivement. Le premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire, explique les critères qui seront retenus à France bleu Paris dans cet article.

14h : bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble les infirmations autour du coronavirus ce mercredi après-midi et ce mercredi soir. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de ce matin dans cet article.