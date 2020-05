DIRECT - Coronavirus : vers une prolongation des droits des intermittents du spectacle jusqu'en août 2021

L'épidémie de Coronavirus a fait 25.531 morts en France depuis le 1er mars, dont 330 en 24 heures a annoncé la Direction générale de la Santé (DGS) mardi. La DGS a également présenté la nouvelle carte de déconfinement : la région Hauts-de-France passe du rouge à l'orange en raison d'une diminution de la tension hospitalière. Emmanuel Macron a annoncé ses mesures pour la culture, avec notamment une prolongation des droits des intermittents jusqu'en août 2021.

14h20 : Enfin, il a déclaré vouloir un fonds d'indemnisation pour les séries et tournages de cinéma qui ne peuvent être réalisés. En concluant une visioconférence avec des artistes et des représentants de la culture, le chef de l'Etat a souhaité que le secteur, l'Etat et les assureurs s'organisent pour l'indemnisation "au cas par cas" pour les séries et les tournages annulés.

14h15 : Le chef de l'Etat, qui annonce une série de mesures pour venir au secours du monde de la culture, a également annoncé son intention de lancer un "grand programme de commandes publiques" auprès de divers métiers du secteur culturel et plus particulièrement des jeunes artistes.

14h10 : Emmanuel Macron a souhaité que les droits des intermittents du spectacle "soient prolongés d'une année" au-delà des six mois où leur activité aura été "impossible ou très dégradée", c'est-à-dire "jusqu'à fin aout 2021".

