DIRECT - Coronavirus : un hommage sera rendu aux soignants le 14-Juillet

Le Covid-19 a fait 26.991 morts en France depuis le 1er mars, selon un nouveau bilan présenté ce mardi soir par la Direction générale de la Santé. Il y a eu 348 nouveaux décès en 24 heures, un bilan quotidien de nouveau en hausse après une accalmie ce weekend et un premier rebond ce lundi.

Les conseils municipaux élus au premier tour seront installés au plus tard le 28 mai, a indiqué le Premier ministre Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. On vous explique tout dans cet article.

15h26 : Le délit de violation du confinement, dénoncé comme "bricolé" et portant atteinte aux droits fondamentaux, sera examiné par le Conseil constitutionnel, selon la décision rendue mercredi par la Cour de cassation.

15h21 : La pandémie de coronavirus a fait plus de 160.000 morts en Europe selon le comptage de l'AFP à partir de bilans officiels.

15h16 : Les dommages de la pandémie de coronavirus sur l'économie américaine pourraient être "durables", a prévenu mercredi le président de la Banque centrale, relevant que les plans d'aides d'urgence sont dans ce contexte certes "coûteux" mais incontournables pour éviter une profonde récession.

15h05 : L'attention de l'exécutif se tourne désormais vers trois échéances: la fin mai, car "en fonction de l'évolution de l'épidémie, le déconfinement pourra franchir une nouvelle étape après le week-end de la Pentecôte", le 2 juin, a-t-elle précisé. La deuxième est liée à la saison estivale, avec la question sensible des déplacements, notamment avec les pays proches, qui doit "faire l'objet d'une nécessaire coordination européenne", selon Sibeth Ndiaye. Mais le gouvernement doit aussi "s'armer" en vue d'un éventuel reconfinement "si la situation devrait se dégrader".

15h02 : Trois jours après la fin du confinement, il est "trop tôt pour crier victoire" mais la voie suivie est "la bonne", a estimé Emmanuel Macron au début du conseil des ministres, selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

14h51 : L'Assurance maladie a reçu 103.000 demandes de professionnels de santé libéraux souhaitant bénéficier de l'aide financière créée pour compenser les pertes d'activité liées au coronavirus et au confinement.

14h33 : En Belgique: tout rassemblement "récréatif" reste interdit jusqu'au 30 juin.

14h19 : Un bracelet électronique pour lutter contre la pandémie ? En Italie, une entreprise a mis au point un bracelet capable de contrôler le respect des distances de sécurité et aussi de retrouver les contacts d'une personne positive au Covid-19. Vendu 25 euros hors taxes, il émet une vibration lorsque la distance n'est pas respectée avec un autre utilisateur et enregistre donc tous les contacts entre les personnes qui le portent.

14h09 : Une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite sera également publiée le 1er janvier 2021, et comprendra "une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité".

14h08 : Emmanuel Macron souhaite "que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19", a indiqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. à l'issue du Conseil des ministres.

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mercredi après-midi. Retrouvez l'actualité de la matinée en cliquant ici.