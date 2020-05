DIRECT - Coronavirus : "Il y aura une hausse des salaires à l'hôpital" promet Olivier Véran

La réforme des services de santé après la crise du coronavirus passera par une "hausse de salaire" pour le personnel hospitalier, a indiqué Olivier Véran ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Le ministre de la Santé a en outre reconnu que le gouvernement n'avait été "ni assez vite, ni assez fort" sur ce dossier par le passé.

Le bilan de l'épidémie de coronavirus a été revu à la baisse mardi, à au moins 28.022 morts, en raison de chiffres révisés à la baisse dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, selon la Direction générale de la Santé. Dans ses données au 19 mai sur le site du gouvernement, la DGS indique 10.308 décès dans les Ehpad, contre 10.650 lundi. Interrogée, la DGS a précisé que ce nouveau chiffre "résulte d'ajustements dans la remontée des données en provenance des Agences Régionales de Santé".

15h10 : Un membre du personnel du collège Simone Veil de Sablé-sur-Sarthe a été testé positif au coronavirus, annonce la préfecture de la Sarthe. L'établissement reste ouvert.

15h01 : Le Livret A a connu au mois d'avril un niveau record de collecte de près de 5,5 milliards d'euros, selon des chiffres publiés mercredi par la Caisse des dépôts, ce phénomène reflétant la chute de la consommation provoquée par les mesures de confinement.

14h59 : Cinq des neuf syndicats de la Fonction publique réclament l'ouverture d'une "séquence de négociations salariales" au-delà de l'octroi de primes en reconnaissance du travail pendant la crise du Covid-19, dans un courrier unitaire au Premier ministre.

14h55 : Le Brésil, déjà devenu le troisième pays au monde en nombre de cas, a pour la première fois dépassé mardi le cap des 1.000 morts quotidiens du Covid-19, tandis que l'Organisation mondiale de la santé.

14h46 : Les oppositions ont demandé mercredi à l'Etat de "se faire respecter" si Renault confirmait envisager la fermeture de quatre sites en France, comme l'affirme le Canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire satirique, le constructeur automobile français envisagerait de fermer quatre sites en France - Flins, Dieppe, Choisy-le-Roi et les Fonderies de Bretagne - dans le cadre d'un plan de 2 milliards d'économies qui doit être dévoilé le 29 mai.

14h32 : "Notre système de santé va vivre un renouveau". "Le temps est venu de regarder en face la situation et d'en tirer les leçons", a assuré Olivier Véran. "Je connais les impatiences, je sais qu'elles sont anciennes, nous irons vite, nous irons fort."

14h26 : Le gouvernement tirera "au plus tard à la mi-juillet" les conclusions du "Ségur de la santé" qui doit débuter le 25 mai avec la participation de l'ancienne dirigeante de la CFDT Nicole Notat, a également indiqué le ministre Olivier Véran. "Au plus tard à la mi-juillet, nous tirerons les conclusions de ces concertations auprès des professionnels (de santé, NDLR) pour apporter des réponses ajustées (et) construire un système plus fort et plus résilient", a-t-il déclaré. Des "échanges nationaux" seront conduits avec "le soutien de Nicole Notat (...), qui sera entourée d'experts", a-t-il ajouté.

14h12 : Il faut répondre au malaise des soignants par "des mesures d'ampleur" et "dans une certaine mesure radicales" a-t-il ajouté. "Cela passera par une hausse des salaires à l'hôpital et en Ehpad".

14h06 : Le gouvernement n'a pas été "assez vite" et "assez fort" dans la réforme des hôpitaux ces dernières années, a concédé le ministre de la Santé Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres, promettant des mesures d'"ampleur" dans le cadre du "Ségur de la santé".

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mercredi après-midi. Retrouvez l'actualité de la matinée dans cet article.