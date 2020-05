DIRECT - Coronavirus : l'Union européenne propose un fonds de 750 milliards d'euros, StopCovid au Parlement

Le nombre de malades hospitalisés en réanimation continue à diminuer avec 1.555 patients recensés ce mardi, soit 54 de moins en 24 heures. 28.530 personnes sont mortes en France depuis le 1er mars. Le Parlement doit débattre ce mercredi de l'application StopCovid, qui sera disponible ce week-end. L'hydroxychloroquine n'est plus autorisée en France pour traiter la maladie. D'après l'Insee, le PIB pourrait chuter de 20% au deuxième trimestre.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

15h44 : "Nous invitons chacune et chacun à conserver l'application rigoureuse des gestes barrières et à porter un masque dès lors qu'ils ne peuvent pas respecter" ces gestes barrières", a ajouté le ministre de la Santé.

15h43 : L'épidémie de coronavirus est en passe d'être contrôlée, mais n'est pas encore "derrière nous", déclare le ministre de la Santé Olivier Véran à l'Assemblée nationale. "A l'heure à laquelle je vous parle, l'épidémie n'est pas terminée. Les indicateurs et les cartographies montrent que nous sommes sur la voie du contrôle de cette épidémie", a-t-il déclaré devant l'Assemblée nationale. Mais "il y a encore deux Français qui chaque heure sont admis dans les réanimations de nos hôpitaux, l'épidémie n'est donc pas derrière nous", a-t-il ajouté.

15h42 : "L'étude est suspendue, elle n'est pas annulée. On doit respecter le principe de précaution et nous sommes en discussion avec les autorités sanitaires", a indiqué à l'AFP la direction de la communication du CHU d'Angers.

15h40 : Le CHU d'Angers a annoncé la suspension de l'étude lancée début avril sur l'efficacité d'un dérivé de la chloroquine. Cette décision fait suite à l'abandon des prescription de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital.

15h35 : les restaurateurs, inquiets, ont manifesté dans plusieurs villes ce matin, où ils ont symboliquement jeté leur tablier au sol. Ils ne savent toujours pas dans quelles conditions ils vont pouvoir rouvrir leurs établissements, alors qu'ils ont besoin d'anticiper. Ils ont notamment manifesté à Perpignan, et à Nantes.

Les restaurateurs des Pyrénées-Orientales jettent leur tablier devant le Castillet à Perpignan. © Radio France - Frédéric Liénard

15h24 : on vous en parlait ce matin, les producteurs de spectacle ne voient pas comment ils pourraient rouvrir leurs salles dès le 2 juin, alors que leurs spectacles prévus plusieurs mois à l'avance ont tous été annulés. En Lorraine, le producteur Label LN met en garde : le maintien d'une distanciation physique dans les salles de concert ne sera de toute façon pas viable techniquement ni économiquement.

15h20 : un Mulhousien vient de se voir refuser la location d'un gîte rural en Bretagne pour ses congés d'été. Le propriétaire de cette location de vacances a annulé quand il a appris qu'il venait d'une zone classée rouge.

15h10 : les Parisiens et les habitants des grandes villes vont-ils massivement s'installer à la campagne après le confinement ? Pour Sylvie Le Calvez, la directrice de publication du magazine "Village", "il est beaucoup trop tôt pour le dire." Pour elle, "on verra ça dans un an ou deux. Voir si c'est jouable, si le débit internet est suffisant pour le télé-travail, si on fait une formation pour se réorienter... ou si finalement la situation sociale et économique est difficile, donc on ne franchit pas le pas."

15h08 : un jeune sur six dans le monde se retrouve sans emploi à cause de la crise du coronavirus, indique l'organisation internationale du travail. Les jeunes sont les principales victimes du marasme économique né de la pandémie. Le directeur général de l'OIT, appelle les gouvernements à porter "une attention particulière à cette génération du confinement", pour éviter qu'elle ne soit affectée par la crise sur le long terme.

14h57 : après la décision de la France d'interdire les traitements à l'hydroxychloroquine pour le Covid-19, l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, dirigé par le professeur Didier Raoult, a réagi : "Nous continuerons à traiter nos patients avec les traitements que nous estimons les plus adaptés en l'état actuel de la science et des connaissances", affirme l'institut à l'AFP.

14h50 : pour adapter la tenue de ce scrutin particulier, les préfets pourraient, sur demande des maires, décider de la fermeture des bureaux de vote à 20h, plutôt qu'à 18h. Le ministre a aussi évoqué la possibilité d'accroître les procurations, en permettant à un électeur d'avoir le mandat de deux autres personnes.

14h45 : le dépôt des candidatures pour le second tour des élections municipales du 28 juin prochain a été fixé du 29 mai au 2 juin, a annoncé le ministre de l'Intérieur. La campagne officielle débutera "le 15 juin", a indiqué Christophe Castaner.

14h22 : l'Italie et l'Espagne, particulièrement touchés par la pandémie sont les principaux bénéficiaires du plan de relance européen que va proposer la Commission européenne. Sur un total de près de 750 milliards d'euros de subventions et prêts combinés, l'Italie devrait récupérer 172,754 milliards d'euros, et l'Espagne 140,446 milliards d'euros. La France ne toucherait que 38,772 milliards d'euros.

14h16 : la Commission européenne propose un fonds de relance de 750 milliards d'euros pour faire face à la crise économique provoquée par la pandémie. La création de ce fonds, ajouté aux autres instruments de relance, est "un tournant européen pour faire face à une crise sans précédent", indique le commissaire aux Affaires économiques Paolo Gentiloni.

14h10 : vous retrouvez l'actualité de ce mercredi matin dans cet article.

14h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce mercredi après-midi et ce soir.