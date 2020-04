DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce samedi (1/2)

Le bilan est de 13.197 morts, dont 8.598 à l’hôpital (+554 en 24 heures) et 4.599 dans les Ehpad et maisons de retraite ce vendredi soir. La surveillance du confinement restera stricte lors de ce week-end pascal.

Plus de 13.000 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus, parmi lesquelles "un enfant de moins de 10 ans" en Ile-de-France, dont les causes de décès semblent toutefois "multiples", a annoncé vendredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Au total, 13.197 personnes sont mortes dont 8.598 à l'hôpital (+554 en 24 heures) et 4.599 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux (+ 433).

La surveillance du confinement restera stricte lors du week-end pascal au terme duquel Emmanuel Macron détaillera les suites à réserver à ce dispositif qui contraint les Français à rester chez eux. Imposé le 17 mars et déjà prolongé une fois, le confinement se poursuivra au-delà de mardi prochain, a déjà prévenu l'Elysée.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

9h08 : "On va Granier !" C'est le mot d'ordre de quinze professeurs du lycée du Granier, un établissement sur les hauteurs de Chambéry. En deux jours, ils ont écrit, tourné et monté un clip sur la musique du tube de Sinsemilia, "Tout le bonheur du monde". On voit chaque professeur confiné passer un objet et un message à un autre professeur - livre, lunettes, guitare, ballon... Un message positif et un clin d'oeil très apprécié des élèves.

8h59 : Pour le Christian Bréchot, virologue, ancien directeur de l’Inserm et de l’Institut Pasteur, interrogé par franceinfo, le nouveau coronavirus est “beaucoup plus contagieux que le premier Sras de 2003”. Un vaccin “n'arrivera pas avant 18 mois, 2 ans au mieux”. Quant à la sortie du confinement, “on espère qu'à partir de la mi-mai on va être dans une situation de décélération, mais le gouvernement à raison de prôner un relâchement progressif. ”

8h38 : Vacances scolaires confinées. Ce sont désormais deux zones qui sont en congés. La B, à savoir les académies d'Aix‑Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy‑Metz, Nantes, Nice, Orléans‑Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, rejoint les académies de Paris, Toulouse et Montpellier. Mais le confinement demeure et les contrôles seront renforcés dans les nouveaux départements en congés, comme en Meurthe-et-Moselle.

8h20 : Vous auriez voulu offrir des fleurs en ce weekend pascal et vous êtes frustrés ? Les fleuristes français aussi, ils sont même très inquiets. Confrontés à la fermeture de leurs boutiques depuis près d'un mois, ils évaluent à plus de 40 millions d'euros leur perte sèche et s'inquiètent à l'approche du weekend du 1er-Mai.

8h15 : L'Etat reconnaît officiellement la réquisition, sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, de millions de masques importés de Chine, au détriment de commandes des collectivités locales. La présidente de la Bourgogne-Franche-Comté avait exprimé son indignation. Motif : des livraisons incomplètes. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a expliqué vendredi qu'il s'agissait d'affecter ces masques "au profit de ceux dont nous considérions qu'ils en avaient le plus besoin : les personnels de santé".

Bonne nouvelle pour la Bourgogne-Franche-Comté, ce vendredi : la région a enfin réceptionné sa première commande d'un million de masques qui sera distribuée dès ce weekend dans les huit départements.

8h10 : Les Etats-Unis sont devenus cette nuit le premier pays au monde à dépasser les 2 000 morts du coronavirus en une journée. Plus de 500 000 cas au total ont été recensés sur le territoire américain. Le pays est sur le point de dépasser l'Italie en nombre de décès.

8h00 : Un seuil symbolique a été franchi dans le monde, celui des 100 000 morts. Ce bilan du Covid-19 a été établi vendredi soir par l'Agence France Presse. Depuis l'apparition du coronavirus en décembre en Chine, nous en sommes à 100 859 décès et 193 pays ou territoires sont touchés.

7h54 : Faut-il désinfecter les rues pour lutter contre la propagation du coronavirus ? Pour le Haut conseil de la santé publique, la réponse est “non”. Il conseille aux communes de les nettoyer comme d’habitude et surtout, de ne pas utiliser de produit à base d’eau de javel.

7h47 : Des records de chaleur ont été battus dans plusieurs régions. Mais peut-on profiter du beau temps tout en restant confiné quand on habite dans un appartement sans balcon ? Trois Rouennaises nous ont confié comment elles s'organisent pour trouver le soleil à domicile.

6h44 : Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, les compagnies aériennes sont quasiment à l’arrêt. Air France n’exploite plus que 5% de son trafic habituel depuis Roissy. Les compagnies low-cost sont immobilisées. Beaucoup d’incertitudes planent sur la reprise des vols après le déconfinement, France Bleu vous explique.

7h38 : Édouard Philippe souhaite l’organisation d’un débat parlementaire sur le traçage numérique, a appris ce vendredi franceinfo. Dans la lutte contre le coronavirus, le gouvernement français travaille sur une application mobile de traçage numérique, baptisée Stop Covid. Elle doit permettre d'"identifier les chaînes de transmission" sur "la base du volontariat" et ainsi retracer grâce à la technologie bluetooth les déplacements des personnes malades du Covid-19. Les deux géants Apple et Google ont par ailleurs annoncé un partenariat pour permettre le suivi numérique des individus ayant été à proximité des personnes infectées par le coronavirus afin de limiter la propagation de la maladie.

7h33 : Le gouvernement italien a prolongé vendredi jusqu'au 3 mai le confinement pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus. "Une décision difficile mais nécessaire dont j'assume toute la responsabilité politique", a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte lors d'une allocution officielle.

7h29 : Haut-Rhin, Seine-Saint-Denis, Vosges, Oise : les départements fortement touchés par le Covid-19 ont connu au mois de mars un nombre de décès parfois jusqu'à deux fois supérieur par rapport à mars 2019, selon les chiffres hebdomadaires des décès publiés par l'Insee. Retrouvez les chiffres en Île-de-France.

7h23 : Cette période de confinement est souvent perçue comme incertaine voire anxiogène propice à un état de stress. Notre expert nous donne trois clés pour mieux gérer cette situation.

7h20 : Comment passer un week-end de Pâques festif malgré le confinement ? Chasse aux œufs en intérieur, activités manuelles avec les enfants, chasse aux œufs virtuelle ou chocolats pour les soignants... Voici des idées pour vous faire passer un bon moment.

7h14 : Une levée prématurée des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus pourrait entraîner une "résurgence mortelle" de la pandémie, a prévenu vendredi le patron de l'Organisation mondiale de la santé.

7h10 : Parmi les dernière victimes du coronavirus, le directeur général de la Santé rapporte celle "d'un enfant de moins de 10 ans" en Île-de-France dont les causes de décès semblent toutefois "multiples", a annoncé vendredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

7h07 : Quelque 31.267 personnes sont actuellement hospitalisées. 3.161 nouveaux patients ont été admises en 24 heures, cela "démontre la dynamique de l’épidémie", a expliqué Jérôme Salomon. 7.004 patients sont en réanimation, dont 431 admissions supplémentaires en 24 heures.

7h03 : Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté ce vendredi soir le nouveau bilan de l’épidémie de coronavirus en France. Le bilan est de 13.197 morts, dont 8.598 à l’hôpital (+554 en 24 heures) et 4.599 dans les Ehpad et maisons de retraite.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble l'actualité de ce samedi en temps réel.