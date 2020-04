DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce samedi (1/2)

Le bilan de l'épidémie de Coronavirus en France est de 18.681 morts, dont 11.478 dans les hôpitaux (+418 en 24 heures) et 7.203 dans les Ehpad et maisons de retraite. Emmanuel Macron "ne souhaite pas de discrimination" des personnes âgées dans le cadre du déconfinement progressif après le 11 mai.

Emmanuel Macron "ne souhaite pas de discrimination" des personnes âgées dans le cadre du déconfinement progressif après le 11 mai et "en appellera à la responsabilité individuelle" de chacun, a indiqué l'Elysée vendredi soir.

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté le nouveau bilan de l’épidémie de Coronavirus ce vendredi soir. Le bilan est de 18.681 morts, dont 11.478 dans les hôpitaux (+418 en 24 heures) et 7.203 dans les Ehpad et maisons de retraite. Pour le troisième jour consécutif, le nombre d'hospitalisations est en baisse.

8h42 : Alors que le concert de Céline Dion, prévu le 16 juillet prochain aux Vieilles Charrues, a été annulé cette semaine à cause de l'épidémie de Coronavirus, un trentenaire breton a reproduit le concert dans son jardin. Une performance qu'il a filmé et propose à tous Facebook.

8h27 : A partir de ce lundi 20 avril, une enquête dite "rétrospective de prévalence de l'épidémie" et de son évolution va être lancée dans le Morbihan pour tenter de comprendre comment le Covid-19 a pu circuler dans le département. Les biologistes du laboratoire départemental d'analyses vont analyser de petites quantité de sérum extraites d'échantillons de sang. Les résultats sont attendus au début du mois de mai avant le déconfinement.

8h05 : Emmanuel Macron "ne souhaite pas de discrimination" des personnes âgées dans le cadre du déconfinement progressif après le 11 mai et "en appellera à la responsabilité individuelle" de chacun, a indiqué l'Elysée vendredi soir. Le chef de l'État a souhaité faire cette mise au point en voyant "monter le débat sur la situation de nos aînés, après les déclarations du professeur Jean-François Delfraissy". Celui-ci avait dit mercredi au Sénat que "pour les personnes d'un certain âge, de 65 ou 70 ans, (...) on continuera le confinement".

7h55 : Le Conseil d'Etat a limité vendredi le pouvoir des maires dans la lutte contre le coronavirus, jugeant qu'ils ne pouvaient pas prendre d'autres mesures que celles décidées par l'Etat dans le cadre de l'état d'urgence, sauf "raisons impérieuses". Dans une décision posant ce principe et rendue en référé, la plus haute juridiction administrative a confirmé l'annulation d'un arrêté du maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) qui imposait le port d'un masque de protection dans sa commune.

7h49 : Toutes les épreuves des concours d'entrée dans les grandes écoles seront reprogrammées entre le 20 juin et le 7 août, a annoncé vendredi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal.

7h42 : Voulu et construit avec l’aide de la France, le laboratoire de virologie P4 de Wuhan qui fait aujourd’hui l’objet de beaucoup de spéculations a peu à peu échappé au contrôle des scientifiques français. Selon la cellule investigation Radio France, un vaccin contre le Covid-19 y a récemment été testé.

7h33 : "Députés, ne signez pas de chèque en blanc aux grands pollueurs", demandent trois ONG écologistes dans une tribune publiée sur le site de franceinfo. Greenpeace, Les Amis de la Terre et Oxfam appellent à ne pas verser d'aides aux entreprises sans exiger de contrepartie environnementale.

7h22 : Les Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Céline Dion, Elton John, Paul McCartney ou encore Stevie Wonder vont participer à un spectacle spécial rassemblant de nombreuses autres stars qui doit être diffusé partout dans le monde ce samedi, en soutien aux soignants luttant contre le coronavirus.

7h15 : Avec le confinement, les habitudes de consommation des Français ont changé. Dans les supermarchés, mais aussi pour les produits commandés en ligne. En tête des ventes par internet, les produits utiles au télétravail et les articles de loisir pour s'occuper à la maison comme les puzzles, les outils de jardinage, de cuisine ou les jeux vidéos selon le site Rakuten.

7h11 : 6.027 patients sont en réanimation. 243 nouveaux malades ont été admis ces dernières 24 heures. Le solde reste négatif depuis neuf jours. "La baisse des besoins en réanimation se confirme. Mais nous somme à un niveau exceptionnel, alors que la France avait il y a quelques semaines un nombre total de 5000 lits en réanimation. La circulation virus demeure à un niveau élevé", témoigne Jérôme Salomon.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce samedi.