DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce samedi (1/2)

Depuis le 1er mars, le Covid-19 a fait 22.245 morts, dont 13.852 dans les hôpitaux et 8.393 dans les Ehpad, selon un nouveau bilan ce vendredi soir. Les plus de 230.000 cafés, bars, restaurants, boites de nuit et hôtels de France resteront fermés au moins cinq semaines de plus.

"La circulation du virus reste à un niveau élevé" et la France fait toujours face à "une épidémie massive et sévère", a annoncé vendredi le directeur général de la Santé, Jérome Salomon. Il a toutefois souligné que depuis maintenant 16 jours consécutifs, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation avait baissé. L'épidémie a fait 22.245 morts en France depuis début mars, avec 389 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Les plus de 230.000 cafés, bars, restaurants, boites de nuit et hotels de France resteront fermés au moins cinq semaines de plus avec un soutien de l'Etat renforcé. Les centres de distribution d'Amazon en France vont rester fermés jusqu'au mardi 28 avril inclus.

L'essentiel

Le direct

8h02 : Les centres de distribution d'Amazon en France vont rester fermés jusqu'au mardi 28 avril inclus.

7h53 : "L’épidémie et le confinement ont indéniablement un effet radical et positif" sur les cambriolages, assurent les services de communication du ministère de l'Intérieur dans un communiqué. "Sur les 5 semaines de confinement (du 16 mars au 19 avril), les cambriolages à Paris baissent de 84.4%. La baisse atteint 95% pour les résidences principales et 45% pour les locaux commerciaux", détaille le communiqué.

7h43 : Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé que l'Etat français envisageait un prêt bancaire garanti par l'Etat d'environ 5 milliards d'euros pour aider le groupe automobile Renault à traverser la crise du coronavirus.

7h41 : Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire annonce une aide de sept milliards d'euros pour sauver Air France-KLM.

7h32 : Les masques pourraient devenir obligatoires dans certains lieux publics à compter du 11 mai. A quoi vont-ils ressembler ? Où se les procurer ? Comment les utiliser ? France Bleu fait le point.

7h28 : La décision sur la date de réouverture des cafés, restaurants et bars sera prise à la fin mai, a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à l'Elysée sur le secteur de l’hôtellerie-restauration et du tourisme.

7h19 : Une série de vols spéciaux va rapatrier dans les prochains jours des Français et binationaux bloqués au Maroc depuis la fermeture des liaisons aériennes en lien avec la pandémie de Covid-19, a-t-on appris vendredi de sources concordantes. Le site internet de la compagnie Air France a annoncé la programmation d'une dizaine de vols entre le 28 avril et le 28 mai, suscitant des réactions de soulagement dans les différents groupes "bloqués au Maroc" actifs sur les réseaux sociaux.

7h13 : 28.658 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection de Coronavirus. Il y a eu 1.346 nouvelles admissions en 24 heures, mais le nombre total continue de diminuer. Le nombre maximum d’hospitalisation a été atteint le 14 avril avec plus de 32.000 malades. "La circulation du virus reste à un niveau élevé", a averti Jérôme Salomon.

7h08 : Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté le nouveau bilan de l’épidémie de Coronavirus en France ce vendredi soir. Depuis le 1er mars, le Covid-19 a fait 22.245 morts, dont 13.852 dans les hôpitaux et 8.393 dans les Ehpad et maisons de retraite. C’est 389 décès de plus qu’hier.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce samedi.