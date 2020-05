DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce samedi (1/2)

Selon la carte présentée par la direction générale de la Santé ce vendredi soir, une trentaine de départements sont en rouge, après quelques quelques erreurs (Haute-Corse, Cher et Lot) ce jeudi, en vue du déconfinement. L'épidémie de coronavirus a fait 24.594 morts depuis le 1er mars.

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 140.000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne et en France, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce vendredi.

L'essentiel

Le direct

7h58 : Le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a lancé ce vendredi un appel aux entreprises de France pour qu'elles maintiennent le télétravail après le 11 mai. Comme le trafic sera réduit "de nombreux travailleurs ne peuvent pas télétravailler et ont besoin d'avoir accès aux trains".

7h47 : Après le 11 mai, le Premier ministre souhaite que le télétravail se poursuive lorsque c’est possible. Une décision qui n’est pas sans conséquence pour les salariés et les entreprises qui vont devoir se réorganiser. Et il faudra faire attention aux dérives selon des experts en risques psychosociaux.

7h33 : En Occitanie, le Lot passe du rouge au vert. En Dordogne, le Périgord passe de l'orange au vert.

7h28 : Une nouvelle carte évolutive a été présentée ce vendredi soir par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Cette carte correspondant à la circulation du coronavirus et aux tensions sur les capacités en réanimation. Tout le nord-est de la France est en rouge, ainsi que Mayotte.

Carte des départements en fonction de la tension hospitalière sur les capacités en réanimation et de la circulation active du virus. -

7h11 : Voici le dernier bilan officiel, publié par la direction générale de la Santé vendredi soir :

218 décès en 24 heures

en 24 heures 24.594 morts au total depuis le 1er mars dont 15.369 à l’hôpital et 9.225 dans les Ehpad et maisons de retraite

au total depuis le 1er mars dont 15.369 à l’hôpital et 9.225 dans les Ehpad et maisons de retraite 3.878 patients sont actuellement en réanimation pour une infection au coronavirus

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce samedi.