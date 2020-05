DIRECT - Coronavirus : premier week-end déconfiné pour les Français

Premier week-end déconfiné en vue pour les Français qui vont pouvoir reprendre, sous conditions, la route des plages et des forêts malgré les appels répétés à la vigilance face au coronavirus, toujours présent même en zone verte. 27 529 personnes sont mortes du Covid-19 en France, selon un nouveau décompte présenté vendredi soir par la Direction générale de la santé.

8h56. Christophe Castaner en déplacement en Normandie. Le ministre de l'Intérieur est attendu en Normandie ce samedi, quelques jours après le début du déconfinement progressif face à la pandémie de coronavirus. Il doit notamment se rendre sur le marché d'Yvetot, en Seine-Maritime, et sur le littoral seinomarin.

8h32. Des livraisons de matériel inadéquat suspendues par la France. Selon la cellule investigation de Radio France, les livraisons d’écouvillons (ces longs cotons-tiges utilisés lors des prélèvements pour le dépistage du Covid-19) destinés aux robots chinois achetés par la France ont été temporairement suspendues. Des expertises doivent dire s'ils peuvent bien être utilisés dans le dépistage du Covid-19.

Un médecin effectue un test par écouvillon nasal dans un box du centre de dépistage Covid-19 du CHRU de Nancy - Brabois le 7 mai 2020. © Maxppp - PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/Alexandre MARCHI

8h05. En Allemagne, l'inquiétude ce samedi face aux "manifestations corona". Angela Merkel en tête, prend de plus en plus au sérieux les "manifestations corona" qui vont à nouveau rassembler samedi dans tout le pays des militants d'ultragauche, de droite identitaire, complotistes, extrémistes divers, opposants aux vaccins, ils sont tous opposés aux restrictions toujours en vigueur comme le port du masque.

7h50. Comment les plateformes Covid-19 fonctionnent-elles ? Illustration dans la Manche. Vingt téléconseillers ont été formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du département. Leur mission : appeler le plus rapidement possible les contacts d'une personne infectée, pour casser la chaîne de contamination.

Dans cette salle, une dizaine de téléconseillers contacte les personnes proches d'un patient malade © Radio France - Pierre Coquelin

7h45. Difficile de respecter les gestes barrières pendant un apéro entre amis. En ce premier week-end de déconfinement, les retrouvailles en famille ou entre amis peuvent parfois interroger. Comment organiser un apéritif tout en respectant les gestes barrières ? Mais surtout, peut-on vraiment les respecter après avoir bu quelques verres ? "Impossible" admettent certains. D'autres ont prévu de se retrouver autour d'une raclette comme l'explique Thomas ci-dessous :

7h40. Le déconfinement risque d'être dramatique pour la faune. Le déconfinement de millions d'humains risque d'être dramatique pour les animaux qui se sont réappropriés des espaces désertés par l'activité humaine. En Auvergne, l'Office National des Forêts (ONF) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) appellent les futurs promeneurs à la vigilance.

Une famille de mouflons photographiée sur la route près du Mont Dore - © Fanny Plane - LPO

7h36. Amazon "travaille à une réouverture progressive à partir du 19 mai" en France rapporte ce vendredi soir la direction. Il y a quelques jours, le groupe avait annoncé qu'il maintenait la suspension de ces centres d'activités français jusqu'au 18 mai. Le géant du web est toujours sous le coup d'une décision de justice qui lui impose de mieux évaluer les risques de l'épidémie pour ses salariés.

Le centre d'activités d'Amazon à Saran, près d'Orléans. © Maxppp - ERIC MALOT

7h22. La pression sur les services de réanimation continue de diminuer très lentement. Selon le ministère des Solidarités et de la santé, 2203 patients ont actuellement besoin de traitements lourds en réanimation. En comptant les admissions et les sorties, il y a 96 malades de moins qu'hier dans ces services.

7h14. Le Covid-19 a fait plus de 27.500 morts en France depuis le 1er mars, selon un nouveau bilan présenté par la Direction générale de la Santé ce vendredi soir. C'est 104 décès de plus en 24 heures.

