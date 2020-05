DIRECT - Coronavirus : 17.383 personnes hospitalisées, 74 nouveaux décès dans les hôpitaux

Le second tour des élections municipales se tiendra le 28 juin, a annoncé ce vendredi le Premier ministre en plein weekend de l'Ascension. Ce vendredi, on dénombre 17.383 personnes hospitalisées et 1.701 patients en réanimation pour une infection au coronavirus.

Les contrôles sont renforcés pour faire respecter la limite de déplacement (100 km autour du domicile) durant ce weekend de l'Ascension. Le Premier ministre a annoncé que le second tour des élections municipales aurait lieu le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent. L'hydroxychloroquine et la chloroquine ne seraient pas efficaces, voire même néfastes selon une étude.

Ce vendredi, on dénombre 17.383 personnes hospitalisées et 1.701 patients en réanimation. 74 nouveaux décès ont été enregistrés dans les hôpitaux, a indiqué la Direction générale de la Santé.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

9h : Quarantaine réciproque. Le Royaume-Uni va imposer une quarantaine de 14 jours à tous les voyageurs arrivant sur son sol à partir du 8 juin, pour éviter un retour de l'épidémie. En réaction, la France annonce une mesure similaire. Tous les voyageurs en provenance du Royaume Uni, quelle que soit leur nationalité, qui arrivent en France à partir du 8 juin seront invités à se placer en quarantaine pendant deux semaines.

8h50 : "Bravo Brigitte !" une retraitée de Pontarlier, tombée gravement malade du Covid-19 et hospitalisée plus de deux mois, a pu enfin retrouver ce vendredi sa famille et ses amis. Un retour émouvant avec applaudissements et haie d'honneur, que nous raconte France Bleu Besançon.

8h35 : Alors que certains vont se balader le long du littoral en ce long week-end de l'Ascension, à Pornic, en Loire-Atlantique, les quais deviennent piétons toute l'après-midi. Le maire de la commune a pris plusieurs mesures pour faire respecter le principe de quais "dynamiques" et éviter la forte affluence du week-end dernier.

8h25 : L'épidémie de coronavirus sévit également chez les loueurs de voitures. Le géant américain Hertz, présent dans le monde entier, dont en France, se déclare en faillite. Cela ne concerne pour l'instant que ses opérations aux Etats-Unis et au Canada.

8h19 : De nouvelles contaminations au Covid-19 sont apparues dans un abattoir situé aux Herbiers en Vendée. Sur les 55 employés de l'entreprise, huit personnes ont été testées positives au coronavirus.

8h09 : Les cérémonies religieuses peuvent reprendre dès ce samedi, tout en respectant des mesures sanitaires strictes. Mais le conseil français du culte musulman appelle toutefois les fidèles a ne pas célébrer l'Aïd El fitr ce dimanche dans les mosquées.

7h57 : Ni la chloroquine, ni son dérivé l'hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés, et ces molécules augmentent même le risque de décès et d'arythmie cardiaque, prévient une vaste étude parue vendredi dans The Lancet, qui recommande de ne pas les prescrire en dehors des essais cliniques.

7h32 : La Ligue de football professionnel s'est félicitée vendredi du "rejet" en procédure d'urgence des recours déposés par les clubs de Lyon, Amiens et Toulouse contre la décision d'arrêter la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de figer le classement après la dernière journée disputée le 8 mars.

7h19 : La Direction générale de la santé a présenté les nouveaux chiffres de l'épidémie de Coronavirus en France ce vendredi soir. Quelque 17.383 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au coronavirus et 1.701 patients ont besoin de traitements lourds. La pression sur les services de réanimation continue sa lente décrue, avec 44 malades de moins qu'hier. 74 nouveaux décès ont été enregistrés dans les hôpitaux, a indiqué la Direction générale de la Santé. Le données relatives à la mortalité seront actualisées lundi prochain.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, vendredi 22 mai 2020 © Visactu -

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce samedi matin.