DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce samedi

La France, avec 450 morts, n'en est qu'au "début" de l'épidémie de coronavirus et le confinement de la population va être imposé avec plus de vigueur, ont averti vendredi les autorités, préparant les esprits au prolongement de ces mesures. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Le bilan de l'épidémie de Coronavirus s'alourdit encore avec 78 nouveaux décès en 24h, soit 450 morts au total. La France entre ce samedi dans son cinquième jour de confinement. Selon le dernier bilan officiel ce vendredi, 5.226 personnes sont hospitalisées dont 1.297 en réanimation. L'épidémie s'aggrave rapidement en France, a déclaré Jérôme Salomon. Le directeur général de la Santé réclame une application stricte des mesures barrières et de distanciation sociale. Un décret permettant la déclaration d'un "état d'urgence sanitaire", accompagné de mesures d'urgence pour soutenir l'économie, a été signé ce vendredi soir.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

9h04 : Eux aussi sont en première ligne, France Bleu Périgord a recueilli le témoignage de Sarah, chauffeur.e poids lourd, déterminée à travailler malgré des conditions de travail dégradées : "On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour le plaisir de voir les gens avec le sourire, d'apporter des choses aux magasins. On a toujours été là, on sera là demain, après demain et encore après demain".

9h02 : Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a assuré vendredi qu'il ne prévoyait pas de rogner sur les vacances d'été malgré la fermeture actuelle des écoles, mais que des modules scolaires gratuits de "rattrapage" seraient proposés en juillet et en août.

9h : En ce premier weekend de confinement, les contrôles sont renforcés dans les gares, où seulement 15% des trains grandes lignes circulent, et dans les aéroports.

8h46 : Pas de contact direct, plus de signature : dans le Vaucluse, le syndicat Sud Ptt demande aux usagers de La Poste de penser aux facteurs en limitant leurs achats en ligne.

8h40 : Partout en France les médecins généralistes s'organisent pour faire face à l'afflux de malades. Exemple en Haute-Savoie.

8h23 : La préfecture de Gironde a annoncé une série de mesures pour protéger les sans-abri, particulièrement exposées au virus.

8h14 : La pénurie de masques continue d'inquiéter dans plusieurs secteurs d'activité. Dans l'Hérault, des éboueurs continuent de collecter les ordures. Mais certains s'estiment insuffisamment protégés comme le rapporte France Bleu Hérault. Dans l'Orne, le syndicat local Unité SGP Police a distribué des masques aux policiers.

8h12 : Depuis le début du confinement, de nombreux artistes improvisent des concerts depuis chez eux, à l'image du chanteur M.

8h02 : Face au manque de matériel des professionnels soignants et la fragilité des personnes âgées, sans-abris, étudiants précaires, la solidarité s'organise autour de nombreuses initiatives. Ce vendredi, la Fondation du France, qui comprend 857 fonds et fondations, a lancé un appel exceptionnel aux dons.

8h01 : Les personnels hospitaliers sont en première ligne contre l'épidémie de coronavirus. Leurs familles témoignent de ce combat et appellent tout à chacun à respecter les mesures de lutte contre le covid-19 :

8h00 : Christian Estrosi annonce ce vendredi soir la mise en place imminente d'un couvre-feu à Nice de 23h à 5h du matin. Très agacé par l'attitude des Azuréens face à cette crise sanitaire, le maire de Nice multiplie les mesures restrictives ces dernières heures.

7h59 : À Lyon, un habitant du 4e arrondissement a commencé jeudi soir à projeter des courts-métrages pour les habitants de son quartier. Peu après 20 heures, après les applaudissements, il projette de petits films sur une façade, histoire de ne plus penser aux restrictions.

7h55 : L'Italie a passé la barre des 4.000 morts ce vendredi. 627 personnes sont mortes dans le pays en 24 heures, un nouveau record. Près de 6.000 cas supplémentaires ont été détectés depuis hier, là encore un chiffre jamais atteint jusqu'à présent.

7h45 : La prolongation du confinement est "probable", selon Sibeth Ndiaye la porte-parole du gouvernement. Mais la mise en place d'un couvre feu n'est "pour l'instant pas envisagée"

7h41 : Télétravail, congé forcé, chômage partiel... qu’est-ce que votre entreprise peut vous imposer ? Réponse dans cet article.

7h38 : Les Restos du Cœur ont besoin "de bénévoles jeunes" et lancent un appel à "des dons en argent en ligne" sur leur site, a déclaré ce vendredi sur franceinfo, Patrice Blanc, président des Restos.

7h29 : "France Bleu remercie les soignants" : composer le 01 56 40 24 24 pour laisser un message de soutien de gratitude, de reconnaissance, de remerciements et mettre à l’honneur les soignants, chercheurs, commerces alimentaires, agents de propreté, enseignants, forces de l’ordre, agents de la fonction publique, pompiers, bénévoles...

7h23 : Comment et où télécharger l'attestation dérogatoire pour sortir de chez vous ? Cliquer là.

7h17 : Qu'a-t-on le droit de faire pendant la période de confinement ? Réponse ici.

7h09 : Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon fait état de 450 morts en France, et 12.612 cas de contamination confirmés depuis le début de l'épidémie de Coronavirus, ce vendredi soir. C'est 78 nouveaux décès et 1.657 cas supplémentaires en 24 heures.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.