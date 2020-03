DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce samedi

On compte près de 300 morts en 24 heures ce vendredi (photo d'illustration).

La France compte désormais près de 2.000 décès dus au nouveau Coronavirus depuis le début de l'épidémie dont près de 300 survenus en 24 heures, selon le bilan officiel communiqué vendredi soir. Ce bilan (1.995 décès) a été multiplié par quatre dans les hôpitaux en une semaine. Selon le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, 3.787 cas lourds sont actuellement en réanimation.

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce vendredi la prolongation du confinement en France pour deux semaines soit jusqu'au 15 avril. L'Italie a annoncé vendredi près d'un millier de nouveaux morts du coronavirus en 24 heures, un bilan record qu'aucun pays au monde n'avait atteint jusqu'à présent.

7h55 : Lancée le 18 mars dernier, la cagnotte du Roazhon Celtic Kop destinée à améliorer le quotidien des soignants a permis de récolter plus de 10.000 euros ce vendredi 27 mars. Les livraisons de denrées alimentaires dans les hôpitaux par les ultras rennais ont démarré.

7h49 : La ville de Zhengzhou à l'Est de la Chine a décidé d'offrir 50 000 masques sanitaires à Amiens. Cette ville de la province du Henan collabore depuis plusieurs années avec des entreprises amiénoises et les ambulances de Pascal Fradcourt.

7h45 : Alors que les hôpitaux publics arrivent à saturation dans plusieurs régions, notamment dans l'Est et certains départements d'Île-de-France, les hôpitaux et cliniques privées, qui ont encore des lits libres, commencent à recevoir les patients, après avoir déploré de ne pas être sollicités.

7h33 : comment les sciences comportementales aident le gouvernement à gérer la crise sanitaire ? France Bleu vous explique.

7h28 : Près de 1.000 morts supplémentaires en Italie ce vendredi, c'est le pire bilan en 24 heures dans un pays.

7h21 : les numéros d'appel d'urgence sont débordés d'appels non urgents. Des questions sur le coronavirus, ses conséquences. Pour continuer de donner des réponses tout en désengorgeant les centres d'appel, la police nationale a lancé un tchat en ligne.

► La plateforme est accessible à l'adresse police-nationale.interieur.gouv.fr, et est accessible à tous 7 jours sur 7, de 8h à 21h.

7h15 : le confinement renouvelé en France pour 15 jours jusqu'au mercredi 15 avril. Il pourra être prolongé, a annoncé Edouard Philippe.

7h03 : Selon un dernier bilan présenté par le directeur général de la Santé Jérôme Salomon ce vendredi soir, on dénombre 1.995 décès à l'hôpital en France. c'est 299 de plus en 24 heures. 3.787 personnes sont en réanimation, et près de 17.000 sont hospitalisées.

