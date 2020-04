DIRECT - Coronavirus : le nombre de morts sur les routes en baisse de 39,6% en mars avec le confinement

Le bilan est de 13.197 morts, dont 8.598 à l’hôpital (+554 en 24 heures) et 4.599 dans les Ehpad et maisons de retraite ce vendredi soir. La surveillance du confinement restera stricte lors de ce week-end pascal. Avec le confinement, le nombre de morts sur les routes en baisse de 39,6% en mars.

Plus de 13.000 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus, parmi lesquelles "un enfant de moins de 10 ans" en Ile-de-France, dont les causes de décès semblent toutefois "multiples", a annoncé vendredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Au total, 13.197 personnes sont mortes dont 8.598 à l'hôpital (+554 en 24 heures) et 4.599 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux (+ 433).

La surveillance du confinement restera stricte lors du week-end pascal au terme duquel Emmanuel Macron détaillera les suites à réserver à ce dispositif qui contraint les Français à rester chez eux. Imposé le 17 mars et déjà prolongé une fois, le confinement se poursuivra au-delà de mardi prochain, a déjà prévenu l'Elysée.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

15h15 : À partir du jeudi 16 avril, les déplacements pour se rendre dans un refuge et adopter un animal seront autorisés, annonce ce samedi le ministère de l'Intérieur.

14h34 : La Haute autorité de santé a donné son feu vert ce samedi à l'extension à neuf semaines, contre sept actuellement, de l'IVG médicamenteuse à domicile, pour assurer aux femmes une continuité de leur droit pendant le confinement dû à l'épidémie de Covid-19.

14h33 : Pour rompre l'isolement des personnes âgées confinées dans les résidences autonomie du Doubs, des musiciens de l'orchestre Victor Hugo et du conservatoire régional de Franche-Comté s'invitent sous les fenêtres pour des mini-concerts.

14h31 : Cumuler télétravail et chômage partiel, c'est de la fraude, avertit ce samedi Agnès Pannier-Runacher. La secrétaire d'État à l'Économie prévient qu'"il y aura des contrôles" et s'ils "montrent que le chômage partiel est utilisé à mauvais escient (...) ça va très mal se passer pour les entreprises concernées".

14h29 : Le chômage partiel concerne à ce jour 8 millions de salariés, soit 3 millions de plus en une semaine, un nouveau record. Le recours à l'activité partielle a été demandé par 700.000 entreprises et associations, selon la ministre du Travail.

14h11 : Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a plongé de 39,6% en mars par rapport au même mois l'année dernière, avec 154 personnes décédées, un chiffre qui reflète la mise en place du confinement, a annoncé samedi la sécurité routière.

14h09 : Vous pouvez retrouver l’actualité de ce samedi matin dans cet article.

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble l'actualité de ce samedi après-midi en temps réel.