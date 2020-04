DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce samedi (2/2)

La pandémie de coronavirus a franchi le cap des 150.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe et 18.681 morts en France. Emmanuel Macron "ne souhaite pas de discrimination" des personnes âgées dans le cadre du déconfinement progressif après le 11 mai.

Plus de 2.250.000 cas de coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont la moitié en Europe, ce samedi midi, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles. Le bilan de l’épidémie en France ce vendredi soir est de 18.681 morts, dont 11.478 dans les hôpitaux (+418 en 24 heures) et 7.203 dans les Ehpad et maisons de retraite. Pour le troisième jour consécutif, le nombre d'hospitalisations est en baisse.

14h58 : Un nouvel essai clinique national est lancé pour tenter de réduire le nombre de contaminations chez les soignants. Il est piloté par le CHU de Saint-Etienne et l'Institut Pasteur. En l'absence de vaccin, l'hôpital veut savoir si certains médicaments peuvent protéger des infections au coronavirus. Deux médicaments vont être testés.

14h42 : Face au coronavirus et à l'urgence économique, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit de vendredi à samedi un nouveau budget aux dépenses considérablement alourdies. Ce second projet de loi de finances rectificative, doit être examiné au Sénat mardi. Il prévoit un déficit pour 2020 de 9,1% du PIB avec une croissance en recul de 8%. Un chiffre qui n'est pas définitif selon le ministre de l'Économie. "Un déficit absolument gigantesque mais nécessaire" a estimé ce samedi le député Les Républicains de l'Oise et président de la commission des finances à l'Assemblée Éric Wœrth interrogé par France Info.

