DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce samedi (2/2)

Depuis le 1er mars, le Covid-19 a fait 22.245 morts, dont 13.852 dans les hôpitaux et 8.393 dans les Ehpad, selon un nouveau bilan ce vendredi soir. Les plus de 230.000 cafés, bars, restaurants, boites de nuit et hôtels de France resteront fermés au moins cinq semaines de plus.

"La circulation du virus reste à un niveau élevé" et la France fait toujours face à "une épidémie massive et sévère", a annoncé vendredi le directeur général de la Santé, Jérome Salomon. Il a toutefois souligné que depuis maintenant 16 jours consécutifs, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation avait baissé. L'épidémie a fait 22.245 morts en France depuis début mars, avec 389 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Les plus de 230.000 cafés, bars, restaurants, boites de nuit et hotels de France resteront fermés au moins cinq semaines de plus avec un soutien de l'Etat renforcé. Les centres de distribution d'Amazon en France vont rester fermés jusqu'au mardi 28 avril inclus.

15h15 : La Compagnie des Alpes, gestionnaire de 11 domaines skiables et qui emploie près de 5.000 salariés, prévoit une baisse de son chiffre d'affaires sur la saison d'environ 20%, soit près de 90 millions d'euros, en raison de la crise du coronavirus, rapporte samedi France Bleu Pays de Savoie.

14h58 : Une étudiante en médecine de la faculté de Reims travaille depuis quelques semaines sur la santé psychologique des habitants du Grand Est en période de confinement. Les résultats de cette enquête feront l'objet d'une thèse.

14h25 : Tester l'ensemble des Français pour savoir s'ils sont porteurs du coronavirus serait "impossible" et "n'a pas de sens du niveau médical", a jugé samedi le ministre de la Santé Olivier Véran, réaffirmant la "priorité" donnée au dépistage des malades. Actuellement, "nous avons dépassé les 50.000" tests par jour au niveau national, a assuré Olivier Véran, l'objectif étant "de réaliser au moins 500.000 à 700.000 tests par semaine à partir du moment où nous lèverons progressivement le confinement".

14h15 : L'épidémie de coronavirus a tué plus de 120.000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Avec un total de 120.140 morts, l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 197.303 personnes dans le monde. L'Italie (25.969) et l'Espagne (22.902) sont les pays européens les plus atteints, suivis de la France (22.245) et du Royaume-Uni (19.506).

