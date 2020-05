DIRECT - Coronavirus : l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 24 juillet

Plus d'un million et demi de cas de coronavirus diagnostiqués en Europe, selon un décompte de l'AFP. La polémique autour des conditions de la vente des masques en grande distribution continue. La SNCF annonce 2 millions d'euros de pertes et envisage des suppressions de postes.

Plus d'un million et demi de cas de contamination par le Covid-19 officiellement diagnostiqués en Europe : c'est un comptage réalisé par l'Agence France Presse, annoncé ce samedi. L'Europe est le continent le plus touché par la pandémie. L'Espagne en première ligne, la France quatrième pays le plus touché d'Europe.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce samedi, à l'issu du Conseil des ministre, que l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 24 juillet.

L'essentiel

Le direct

14h35 : "Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun", annonce Christophe Castaner, le ministre de l'intérieur.

14h30 : La quarantaine et l'isolement ne seront "obligatoires que lors de l'arrivée" en France, annonce Olivier Véran, le ministre de la Santé.

14h15 : C'est "la desescalada" en Espagne : la première journée du déconfinement. Trop heureux de ressortir après 48 jours de confinement très strict, les Espagnols sont allés marcher, courir, pédaler samedi sous le soleil pour jouir de l'autorisation de se promener et de refaire du sport en plein air. Avec des effets spectaculaires, comme en bord de mer à Saint-Sébastien.

bienvenue dans ce direct de l'après-midi.