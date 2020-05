DIRECT - Coronavirus : pas de vaccin contre le Covid-19 "avant 18 mois" estime la ministre Frédérique Vidal

Ce soignant porte un masque de protection et une visière (photo d'illustration).

Premier week-end déconfiné pour les Français qui peuvent reprendre, sous conditions, la route des plages et des forêts malgré les appels répétés à la vigilance face au coronavirus, toujours présent même en zone verte. 27 529 personnes sont mortes du Covid-19 en France, selon un nouveau décompte présenté vendredi soir par la Direction générale de la santé.

Pas de vaccin contre le Covid-19 "avant 18 mois", estime la ministre Frédérique Vidal. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a précisé samedi : "La recherche sur le vaccin prend généralement plusieurs années", conterdisant ainsi les propos de Donald Trump qui affirmait qu'un vaccin pourrait être mis au point avant 2021, "d’ici la fin de l’année, peut-être avant".

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

15h23 : Premier weekend déconfiné, et premières balades sur le sable pour les habitants du littoral. Arcachon et ses sept kilomètres de plages ont retrouvé les promeneurs venus s'offrir un bol d'air bienvenu après deux mois de confinement. Reportage en images de France Bleu Gironde.

La réouverture des plages, c'est peut-être un nouvel horizon après deux mois de confinement. © Radio France - Solène De Larquier

14h42 : Le marché de Périgueux a fait le plein en ce premier samedi de déconfinement. Les Périgourdins ont profité du beau temps pour reprendre leurs habitudes, rapporte France Bleu Périgord.

Les allées du marchés sont garnies place de la Clautre à Périgueux. © Radio France - Flavien Groyer

14h19. Coronavirus : incompréhension à l'hôpital de Pau, où les soignants ne toucheront pas la prime de 1500 euros. L'hôpital de Pau ne figure pas sur la liste des établissements dont les soignants toucheront cette prime promise dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie et dans les services ayant accueilli des malades du Covid-19. Pourtant les établissements voisins de Bayonne et Tarbes en bénéficieront. "Des malades ont été transférés à Pau depuis la région Grand-Est. Des personnels de notre service des urgences se sont déplacés jusqu'à Nancy", explique une soignante.

Le personnel d'une des deux unités "Covid" de l'hôpital de Pau © Radio France - Daniel Corsand

14h15. Pas de vaccin contre le Covid-19 "avant 18 mois", estime la ministre Frédérique Vidal. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a précisé samedi : "La recherche sur le vaccin prend généralement plusieurs années", conterdisant ainsi les propos de Donald Trump qui affirmait qu'un vaccin pourrait être mis au point avant 2021,"d’ici la fin de l’année, peut-être avant".

14h03 : Retrouvez l'essentiel de l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce samedi matin en cliquant ici.

14h00. Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce samedi après-midi et ce samedi soir.