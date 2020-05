DIRECT - Coronavirus : 17.383 personnes hospitalisées, les cérémonies religieuses peuvent reprendre

On dénombrait ce vendredi 17.383 personnes hospitalisées et 1.701 patients en réanimation pour une infection au coronavirus. Les cérémonies religieuses peuvent reprendre dès ce samedi, mais des mesures sanitaires strictes devront être observées.

Les contrôles sont renforcés pour faire respecter la limite de déplacement (100 km autour du domicile) durant ce weekend de l'Ascension. Les lieux de culte rouvrent plus largement au public dès ce samedi, mais des mesures sanitaires strictes sont mises en place. L'hydroxychloroquine et la chloroquine ne seraient pas efficaces, voire même néfastes selon une étude.

Ce vendredi, on dénombre 17.383 personnes hospitalisées et 1.701 patients en réanimation. 74 nouveaux décès ont été enregistrés dans les hôpitaux, a indiqué la Direction générale de la Santé.

L'essentiel

Le direct

15h24 : Le confinement lié au coronavirus a changé les habitudes de beaucoup de Français, qui sont nombreux à télétravailler. Mais le télétravail nous rend-il plus ponctuels ? Le quart d'heure (de retard) toulousain est-il mort avec le télétravail ? France Bleu Occitanie a mené l'enquête.

15h03 : Une quarantaine de personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus après avoir assisté à une messe à Francfort début mai, en Allemagne, ont rapporté samedi plusieurs médias, alors que les cérémonies religieuses sont de nouveau autorisées partout en France.

14h29 : Après une vaste étude suggérant que l'hydroxychloroquine et la chloroquine sont inefficaces voire néfastes, le ministre de la Santé Olivier Veran annonce sur Twitter qu'il a saisi le Haut conseil de la santé publique.

14h25 : Retour cette mesure mise en place par le gouvernement français : en plus des voyageurs en provenance du Royaume-Uni, ceux arrivant d'Espagne par avion sur le territoire seront aussi invités à respecter une "quarantaine volontaire", et ce dès lundi.

14h16 : Quelque 17.383 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au coronavirus et 1.701 patients ont besoin de traitements lourds. La pression sur les services de réanimation continue sa lente décrue. 74 nouveaux décès ont été enregistrés dans les hôpitaux, a indiqué ce vendredi la Direction générale de la Santé. Le données relatives à la mortalité seront actualisées lundi prochain.

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce samedi après-midi et ce samedi soir.