DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce vendredi

Le déconfinement ne sera pas "régionalisé" mais il s'adaptera aux "réalités de chaque territoire", a annoncé l'Elysée jeudi à l'issue d'une réunion entre Emmanuel Macron et les maires. L'épidémie a fait 21.856 morts en France selon le dernier bilan officiel.

L’Institut de Pharmacologie moléculaire et cellulaire du CNRS de Sophia-Antipolis travaille sur des tests PCR à grande échelle pour dépister le COVID-19, le 23 avril 2020

Le nouveau coronavirus a tué 21.856 personnes en France depuis le 1er mars avec 516 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation continue à diminuer lentement, a indiqué la direction générale de la Santé jeudi soir. Le déconfinement ne sera pas régionalisé a annoncé l'Elysée jeudi. Le retour à l'école se fera sur la base du volontariat et les masques seront "probablement" obligatoires dans les transports.

8h45 : Deux Basques ont créé une page Facebook pour mettre en relation des couturières et des demandeurs de masques dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Ce réseau de proximité cartonne et les demandes s'accélèrent depuis l'annonce du déconfinement supposé être pour le 11 mai.

8h43 : Privé de "son zénith" à Limoges, le chanteur Gauvain Sers donnera un concert dans son salon.

8h41 : Dans l'Eure, des gendarmes sont venus donner un coup de main à l'EHPAD Julien Blin pour monter une tente dans la cour pour permettre à l'établissement d'organiser les futures visites des familles aux résidents.

8h33 : "Il est très probable que nous ayons sauvé des dizaines de milliers de vies" en France grâce au confinement, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran ce vendredi sur France Inter. Selon une étude, 60.000 vies ont pu être épargnées grâce au confinement.

8h31 : Emmanuel Macron réunit les restaurateurs ce matin à l'Elysée alors que les commerces pourraient rouvrir dès le 11 mai, sauf la restauration.

8h28 : Un joueur de l'équipe de football de Montpellier est "hospitalisé depuis deux jours", a annoncé jeudi le club de Ligue 1. Il pourrait être atteint par le nouveau coronavirus. Les précisions dans notre article.

8h26 : Déjà reporté, le tournoi de tennis de Roland-Garros est décalé d'une semaine et se tiendra du 27 septembre au 11 octobre.

8h25 : Le Parlement a adopté définitivement jeudi, par un ultime vote du Sénat après celui de l'Assemblée nationale, le nouveau budget de crise face au coronavirus et son plan d'urgence de 110 milliards d'euros.

8h23 : Le nouveau coronavirus a fait près de 50.000 morts aux Etats-Unis après l'un des pires bilans humains enregistrés sur 24h (3.176 décès).

8h21 : Avec le confinement, la culture en ligne n'a jamais eu autant de succès. Selon un sondage Hadopi, 89% des internautes dévorent musiques, photos, films, séries TV, jeux vidéo, livres mais aussi la presse via internet. Il s'agit d'un niveau record depuis 9 ans.

8h19 : À partir de ce vendredi, les propriétaires de chevaux peuvent désormais aller s'occuper de leurs animaux en centre équestre ou dans leurs champs sans être verbalisés.

8h15 : L'UFC-Que Choisir menace d'assigner en justice 57 compagnies aériennes dont Air France. Des compagnies qui refuseraient, de manière illégale, de rembourser leurs clients comme l'exige la réglementation européenne.

8h03 : Le gouvernement annonce procéder à de premières distributions de masques "grand public" à partir du 4 mai. Il "étudie plusieurs modes de distribution" : pharmacies, mairies, grande distribution, buralistes, plateforme Afnor, e-commerce...

7h59 : Les Championnats d'Europe d'athlétisme, prévus du 25 au 30 août à Paris, sont annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

7h43 : Le gouvernement a annoncé le déblocage inédit d'une enveloppe de 39 millions d'euros pour l'aide alimentaire des foyers les plus modestes.

7h39 : Le ramadan débute ce vendredi en France dans un contexte est inédit, les mosquées étant fermées et les retrouvailles familiales fortement déconseillées, pour ne pas propager le coronavirus.

7h27 : Le plafond des tickets restaurant va passer de 19 à 95 euros pour faire ses courses. Un décret sera pris "d'ici la fin de la semaine prochaine".

7h13 : Les buralistes français vont vendre des masques pour éviter la propagation du coronavirus. Les professionnels promettent de répondre "dès maintenant" aux besoins.

7h10 : La situation en France le 23 avril résumée en une infographie.

7h02 : L'épidémie a fait 21.856 morts en France, selon un nouveau bilan donné par la direction générale de la Santé (DGS) jeudi soir. La hausse ces dernières 24 heures est de 516 morts, en légère baisse par rapport à la veille (544). L'épidémie a tué 13.547 personnes dans les hôpitaux, soit 311 décès de plus en 24 heures, et 8.309 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+205).

Pour le 15e jour consécutif, le nombre de personnes en réanimation a baissé, de 165 patients. "Nous restons cependant, toujours à un niveau exceptionnel, supérieur aux capacités maximales de réanimation en France avant la crise", a précisé la DGS.

7h : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce mardi.