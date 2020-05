DIRECT - Coronavirus : des erreurs sur la carte du déconfinement, un 1er mai sans défilés

Une première carte provisoire avec 35 départements en rouge , et quelques erreurs (Haute-Corse, Cher et Lot) en vue du déconfinement a été présentée ce jeudi soir alors que l'épidémie de coronavirus a fait 24.376 morts depuis le 1er mars dont 15.244 dans les hôpitaux et 9.132 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. La saison de Ligue 1 et de Ligue 2 est officiellement terminée. En ce vendredi 1er mai, les traditionnels défilés se feront symboliquement sur les balcons et les réseaux sociaux.

8h11 : le marché automobile français a reculé de 88,8% en avril, en raison de l'épidémie et du confinement. PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a vu ses immatriculations de voitures particulières neuves s'effondrer (-84,3%), tout comme le groupe Renault (-83,8%), avec Dacia et Alpine.

8h05 : pharmacies, buralistes, grandes surfaces : où pouvez-vous trouver un masque, et à quel prix ? On fait le point dans cet article.

7h53 : le président américain Donald Trump affirme penser que le coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois à Wuhan. Lorsqu'un journaliste de la Maison Blanche lui a demandé : "Avez-vous vu jusqu'ici des choses qui vous permettent de croire sérieusement que l'Institut de virologie de Wuhan est à l'origine" de la pandémie? Le président américain a répondu "Oui." Il a ajouté : "C'est quelque chose qui aurait pu être contenu à l'endroit d'origine et je pense que ça aurait pu être contenu très facilement".

7h45 : Amazon, très critiqué lors de cette crise, a annoncé hier à ses actionnaires que le groupe n'afficherait aucun profit d'avril à juin. Le PDG Jeff Bezos a annoncé que les 4 milliards de bénéfices d'Amazon serviront à compenser la baisse de productivité due aux mesures de distanciation sociale, mais aussi à acheter des équipements (masques, etc), à mieux nettoyer les centres logistiques et à mieux payer les employés en bas de l'échelle.

7h30 : à partir du 11 mai, le masque sera obligatoire dans les transports. Ceux qui n'en portent pas s'exposeront à une amende de 135 euros, avertit le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari dans une interview au Parisien.

7h15 : attention, la carte publiée hier soir sur les départements verts et rouges comporte des erreurs : le Lot, le Cher et la Haute-Corse ont été classées en rouge en raison d'erreurs de comptage locales. On vous explique dans cet article.

6h59 : A défaut des traditionnels cortèges dans les rues pour le 1er mai, les syndicats doivent se réinventer. Ils invitent les Français à célébrer la fête du travail depuis chez eux, tout en défendant ceux qui continuent à travailler pendant le confinement. Lire notre article.

6h56 : Chômage partiel, prix du gaz, drones de loisir... Plusieurs changements entrent en vigueur ce vendredi 1er mai et certains sont liés à la pandémie de coronavirus. Détails à retrouver ici.

6h50 : Dans l'Aveyron, il joue "Bella Ciao" au carillon pour les soignants et les travailleurs.

6h47 : Les ventes de muguet chez les fleuristes ne seront possibles vendredi que "sur livraison et en retrait de commande", a indiqué jeudi le gouvernement, soulignant que les règles "qui ont conduit à l'interdiction d'activité de la plupart des commerces" ne "sont pas levées, y compris pour le 1er mai".

6h45 : La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 230.000 morts dans le monde, dont près de 90% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP.

6h43 : La saison 2019-2020 de Top 14 et Pro D2 est également terminée.

6h40 : L'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2 a été acté par la LFP jeudi. Le titre de champion de France est attribué au PSG. Retrouvez le classement final dans notre article.

6h32 : "J'invite les parents à ne pas scolariser leurs enfants avant le 25 mai", a affirmé jeudi sur franceinfo Frédéric Guéry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, après la présentation par Olivier Véran, le ministre de la Santé de la carte de déconfinement.

6h24 : Voici les dernières infos en une infographie.

6h17 : Une première carte provisoire avec 35 départements en rouge pour le déconfinement a été présentée ce jeudi soir. Il y a notamment l'ensemble de l'Ile-de-France et le quart nord-est du pays. Les départements métropolitains doivent départagés le 7 mai entre "rouges" et "verts". Dans ces derniers, une moindre présence du virus permettra d'organiser un déconfinement plus large. La carte de synthèse classe en rouge les départements où au moins un de deux indicateurs est au rouge, en vert ceux où les deux indicateurs sont au vert et en orange ceux dont au moins l'un des indicateurs est en orange.

6h11 : Voici le dernier bilan officiel, publié par la direction générale de la Santé jeudi soir :

289 décès en 24 heures ;

en 24 heures ; 24.376 morts au total depuis le 1er mars dont 15.244 dans les hôpitaux et 9.132 dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

au total depuis le 1er mars dont 15.244 dans les hôpitaux et 9.132 dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; 188 patients de moins en réanimation par rapport à la veille.

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce vendredi.