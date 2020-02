DIRECT - Coronavirus : 38 cas confirmés en France, dont 24 toujours en soins

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre dans le monde, et notamment en France : 38 cas ont été confirmés depuis le début de l'épidémie, et 24 sont toujours en soins, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran jeudi soir, confirmant le dépistage de 20 nouveaux cas en 24h. Le virus a fait sa première victime française mercredi. Sur les 38 cas détectés en France à ce jour, 12 sont guéris, et 24 sont toujours en soins. Deux sont dans un état grave et deux sont décédés. Suivez la situation en temps réel dans ce direct.

L'essentiel

Un numéro vert est activé pour répondre aux questions : le 0800.130.000. Il est désormais accessible 24h/24.

Il est désormais accessible 24h/24. 38 cas sont confirmés depuis le début de l'épidémie. 24 sont toujours en soins, deux sont dans un état grave, 12 sont guéris, et deux sont décédés.

"On a devant nous une crise, un épidémie qui arrive", a reconnu Emmanuel Macron, en visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière jeudi.

Le ministre de la Santé réunit ce vendredi, avec la ministre du travail, les organisations syndicales et patronales pour déterminer les mesures à prendre dans les entreprises.

La situation en direct

►Cliquez ici pour actualiser la page

7h58 : l'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus, avec 655 cas recensés et 17 morts. Cette infographie donne un aperçu de la situation européenne.

Le point sur l'épidémie en Europe. © Visactu - Visactu

7h55 : "Aujourd'hui, l'enjeu, c'est très clairement de remonter cette chaîne de contamination", a expliqué sur franceinfo Anne-Claude Crémieux, l'infectiologue à l'hôpital parisien Saint-Louis.

7h45 : les médecins recherchent toujours le "patient zéro", à l'origine d'au moins douze cas dans l'Oise, département ou un enseignant de 60 ans est décédé mercredi.

7h42 : Quelles mesures dans les entreprises, sur votre lieu de travail ? Pour le déterminer, le ministre de la Santé Olivier Véran réuni, ce vendredi avec la ministre du Travail Muriel Pénicaud, les organisations syndicales et patronales pour déterminer les consignes à appliquer dans les entreprises.

7h38 : plusieurs régions sont touchées par des cas de coronavirus. L'Oise, où un enseignant de 60 ans est décédé, concentre douze cas. la haute-Savoie, Dijon, la Bretagne, Montpellier et Lille sont aussi touchées. On fait le point dans cet article.

7h37 : sur les 38 cas détectés en France à ce jour, 12 sont guéris, et 24 sont toujours en soins. Deux sont dans un état grave et deux sont décédés.

7h35 : le nombre de cas détectés en France a doublé en 24 h : il est passé de 18 à 38 ce jeudi soir, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

7h30 : bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau, ce vendredi, suivre la situation en temps réel concernant l'épidémie de Coronavirus qui s'étend dans le monde, en Europe et en France.