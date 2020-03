DIRECT - Coronavirus : un septième mort, l'épidémie est "inexorable" selon Emmanuel Macron

423 personnes sont atteintes du coronavirus en France selon un bilan communiqué jeudi soir. Sept personnes sont mortes, six hommes et une femme a précisé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon lors d'un point presse. 23 personnes sont dans un état grave, en réanimation. 15 régions sont touchées, les 13 de métropole ainsi que la Guadeloupe et la Guyane. L'Oise, la Haute-Savoie, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et le Morbihan restent les départements les plus concernés. Un nouveau cluster a également été identifié dans le Val-d'Oise.

L'essentiel

La situation en direct

7h22 : Le marathon de Paris, prévu le 5 avril est reporté au 18 octobre a annoncé l'organisateur, Amaury Sport Organisation (ASO). Environ 60.000 coureurs venus de 150 pays étaient inscrits pour cette 44e édition.

7h21 : Des bénévoles qui se désistent, des magasins qui font faux bond, la propagation du coronavirus inquiète les Restos du cœur, dont la collecte annuelle débute ce vendredi dans plus de 7.000 magasins.

7h12 : Jean-Luc Reitzer, député LR du Haut-Rhin, est lui aussi atteint. Il a été hospitalisé et son état est jugé inquiétant. Le parlementaire alsacien était présent aux questions au gouvernement du mardi 25 février mais absent cette semaine à l'Assemblée nationale. L'institution confirme qu'un salarié qui travaille "à la buvette des députés" a également été infecté.

7h00 : Les cas d'infections au coronavirus se sont multipliés jeudi dans toute la France parmi les fidèles qui avaient participé à un vaste rassemblement évangélique à Mulhouse (Haut-Rhin) en février. On fait le point dans cet article.

6h45 : "Une épidémie est de toutes façons inexorable", a déclaré Emmanuel Macron jeudi en ouvrant une réunion à l'Élysée sur le coronavirus avec une vingtaine de spécialistes. La France est toujours placée en stade 2 de l'épidémie, mais un passage en "stade 3" est imminent, "de l'ordre de quelques jours ou de une ou deux semaines maximum", selon le professeur Jean-François Delfraissy, qui a participé à la réunion.

6h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.