DIRECT - Coronavirus : 600 militaires français contaminés, contrôles renforcés contre les départs en vacances

L'épidémie de coronavirus en France a fait plus de 6.500 morts, dont 5.091 à l'hôpital et au moins 1.416 dans les maisons de retraites et autres établissements médicaux sociaux, selon le dernier bilan officiel vendredi. Plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés depuis vendredi et tout le weekend sur des contrôles renforcés pour faire appliquer les mesures de confinement et dissuader les Français de partir pour les vacances de printemps. De nouvelles opérations sont planifiées pour transférer des patients du Grand-Est et de l’Île-de-France vers d'autres régions moins touchées.

L'essentiel

Le direct

9h14 : les aides sociales sont versées avec deux jours d'avance, ce samedi, en raison de l'épidémie et pour faciliter le quotidien des plus précaires. Ces aides pourront être récupérées dans les bureaux de poste, de nombreux rouvrent leurs portes pour l'occasion. Tous les détails dans cet article.

9h10 : certains chantiers du BTP vont-ils reprendre ? Le ministère du Travail, de la Santé et les fédérations du bâtiment ont publié ce jeudi un guide à destination des entreprises du secteur. Il vise à mettre en place des règles sanitaires pour pouvoir reprendre les chantiers. Mais il est impossible à appliquer, selon plusieurs professionnels et la CGT. Témoignages dans cet article.

9h07 : pendant le confinement, les salons de coiffure sont fermés. Faut-il se colorer les cheveux à la maison, ou se couper la frange ? Surtout pas, répond Lisa Derossis, primée aux championnats du Monde de coiffure en 2019. Ses conseils sont à retrouver en vidéo dans cet article.

9h02 : on vous le disait tout à l'heure, les contrôles sur les routes sont renforcés ce week-end, alors que les vacances scolaires débutent pour l'Île-de-France et l'Occitanie. Pour éviter l'arrivée de touristes, les locations touristiques sont interdites dans de nombreuses communes bretonnes. Vous trouverez la liste complète dans cet article.

8h55 : elle vit entre la volonté de soigner et la peur de tomber malade. France Bleu Isère a recueilli le témoignage de Manu, une infirmière libérale qui travaille en secteur de montagne, sans matériel de protection suffisant et avec la peur de contaminer et d'être contaminée.

8h49 : "Dans la rue, on ne se demande pas si on va choper le virus mais quand", témoigne Christian Page, 47 ans, sans domicile depuis quatre ans. Pour lui, malgré les mesures de mise à l'abri pour les sans-abri malades, on joue à la roulette russe avec la santé des SDF. Son témoignage à retrouver dans cet article.

8h33 : Au Sahel, où quatre premiers cas de coronavirus ont été déclarés cette semaine parmi les militaires de l'opération antijihadiste Barkhane, "nous notons que les premiers cas de Covid-19 commencent à se multiplier dans cette zone. La pandémie étant mondiale, ce n'est pas une surprise", souligne la ministre.

8h30 : 600 militaires français sont atteints du coronavirus, déclare la ministre des Armées Florence Parly dans un entretien au groupe de presse quotidienne régionale Ebra publié ce samedi. Mais la capacité des armées françaises à accomplir ses missions "n'est pas impactée", a déclaré la ministre. "Nous suivons cela de très près et adaptons nos dispositifs en conséquence", a souligné Florence Parly, tout en rappelant qu'"un agent civil rattaché au Service d'infrastructure de la défense est décédé il y a quelques jours du Covid-19".

8h15 : Les Etats-Unis enregistrent un nouveau triste record de morts dus au virus, avec 1.480 décès en une journée. C'est le bilan quotidien le plus élevé jamais enregistré dans un seul pays

7h56 : La Chine s'est figée, ce samedi matin, pour trois minutes de recueillement national à la mémoire des 3.326 personnes décédées des suites de l'épidémie dans le pays. A 10h locales, les sirènes ont résonné partout dans le pays, tandis que les voitures, trains et bateaux ont fait retentir leurs klaxons en signe de respect.

7h44 : Contraint et forcé face à l'ampleur de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement français a annoncé ce vendredi l’annulation des épreuves 2020 du baccalauréat. L'examen reposera cette année uniquement sur le contrôle continu. Il en ira de même pour les épreuves du brevet des collèges, en troisième. Mais quelles seront les notes prises en compte pour le baccalauréat et le brevet ? Réponse en infographie sur France Bleu.

7h40 : La Confédération des buralistes assure vendredi avoir constaté une hausse des ventes de tabac allant jusqu'à "30 à 40%" dans certaines zones frontalières, estimant que la pandémie de Covid-19 a tari provisoirement les achats transfrontaliers.

7h36 : Les ventes et les livraisons de masques font l'objet d'une surenchère financière, selon des présidents de région qui ont passé commande. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, assure ce vendredi que la France fait "tout" pour "sécuriser" ces livraisons.

7h38 : Le pic de l'épidémie de Covid 19 dans le Grand Est sera atteint au plus tard le 25 avril selon l'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est.

7h29 : "Arrêtez de jeter vos masques et vos gants usagés pour vous protéger du COVID-19 dans la poubelle de tri sélectif". C'est un cri unanime, un cri d'alarme, lancé par tous les acteurs du tri sélectif.

7h22 : Le confinement change radicalement nos habitudes sociales et touche particulièrement les résidents en EHPAD. Pour remédier à cet isolement, certains EHPAD utilisent les nouvelles technologies de communication :

7h16 : Le nombre de décès enregistrés entre le 1er et 23 mars 2020 est en hausse par rapport à 2019 dans plusieurs départements fortement touchés par l'épidémie de coronavirus, comme le Haut-Rhin, selon des chiffres publiés vendredi par l'INSEE.

7h13 : Le confinement actuel est souvent synonyme de stress et d'anxiété. Un seul remède pour atténuer ces maux : une nuit reposante. Notre expert Jean Doridot nous donne ses trois clés pour un sommeil de qualité à retrouver ici.

7h03 : Le directeur général de la Santé présente ce vendredi soir le nouveau bilan du Coronavirus en France. Voici ce qu'il faut savoir :

Au moins 1.416 décès en Ehpad

6.507 décès (Ehpad et à hôpitaux) dont + 588 en 24 heures

6.662 personnes en réanimation

27.432 personnes sont hospitalisées

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.