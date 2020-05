DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce vendredi (2/2)

Un fleuriste porte un masque pour se protéger du coronavirus et prépare du muguet pour le 1er mai (photo d'illustration).

Une première carte provisoire avec 35 départements en rouge , et quelques erreurs (Haute-Corse, Cher et Lot) en vue du déconfinement a été présentée ce jeudi soir alors que l'épidémie de coronavirus a fait 24.376 morts depuis le 1er mars dont 15.244 dans les hôpitaux et 9.132 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. La saison de Ligue 1 et de Ligue 2 est officiellement terminée. En ce vendredi 1er mai, les traditionnels défilés se feront symboliquement sur les balcons et les réseaux sociaux.

L'essentiel

Le direct

15h00 : Le Centre Hospitalier de Bastia affirme dans un communiqué qu'une erreur d'interprétation a été commise concernant les données transmises aux autorités concernant les cas de Covid-19 en Haute-Corse. Les tests réalisés en ambulatoire auraient été assimilés aux tests réalisés à l'hôpital. "Ce processus explique le nombre important de cas remontés, comportant aussi bien les dépistages, les cas suspects et les cas avérés", explique le CHU.

14h57 : Pourquoi le Cher a été placé en rouge par erreur ? Ce département apparaissait en rouge sur la première carte de déconfinement du ministère de la Santé. Des données partiellement erronées ont abouti à ce résultat. Le Cher ne devrait plus être en rouge lors de la publication de la nouvelle carte ce vendredi.

14h53 : La SNCF pourrait subir un manque à gagner de trois milliards d'euros de recettes, du fait de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, affirme vendredi sur son site internet le journal Les Echos.

14h35 : "Il est trop tôt pour vous dire que la crise est finie. On va rentrer dans une étape et on va continuer à avancer", a ajouté Emmanuel Macron. "Le 11 mai sera une étape, il y en aura d'autres", a-t-il insisté.

14h23 : Emmanuel Macron s'est exprimé lors de la traditionnelle cérémonie du muguet à l'Elysée, organisée cette année avec moins de 10 personnes. "Le 11 mai sera une étape importante mais ne sera pas le passage d'un état actuel à la vie normale. Il y aura une reprise qu'il faudra organiser et donc un accompagnement qu'il faudra continuer", a rappelé le chef de l'Etat.

14h11 : Voici le dernier bilan officiel, publié par la direction générale de la Santé jeudi soir :

289 décès en 24 heures

en 24 heures 24.376 morts au total depuis le 1er mars dont 15.244 dans les hôpitaux et 9.132 dans les établissements sociaux et médico-sociaux

au total depuis le 1er mars dont 15.244 dans les hôpitaux et 9.132 dans les établissements sociaux et médico-sociaux 188 patients de moins en réanimation par rapport à la veille

Bonjour et bienvenue dans ce direct.