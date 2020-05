DIRECT - Coronavirus : quatre régions en rouge, vers un déconfinement très progressif

Le gouvernement a présenté la carte du déconfinement jeudi : quatre régions, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-France-Comté et le Grand Est restent en rouge en vue du 11 mai. L'épidémie a causé 178 décès supplémentaires en 24 heures en France, pour un total de 25.987 morts.

L'épidémie de coronavirus a causé 178 décès supplémentaires en 24 heures en France, pour un total de 25.987 morts depuis le 1er mars, a annoncé la Direction générale de la Santé jeudi soir. Le gouvernement a présenté la carte du déconfinement ce jeudi : quatre régions, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-France-Comté et le Grand Est restent en rouge en vue du 11 mai. Le gouvernement a aussi précisé le processus du déconfinement.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

15h02 : "Les recommandations des scientifiques ont évolué sur les masques, notre doctrine a donc elle aussi évolué, reconnaît le ministre de l'Intérieur.

14h50 : l'Etat va mettre à disposition des opérateurs de transports 10 millions de masques, dont 4,4 millions en Île-de-France, pour être distribués aux usagers, indique le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Leur distribution commencera dès lundi, a-t-il indiqué.

14h22 : en Île-de-France, ceux qui vont se déplacer en bus à partir de lundi vont devoir s'adapter à de nouvelles règles. On vous explique tout dans cet article.

14h10 : à Orléans, les quais de Loire vont rouvrir à la promenade à partir de lundi. Les pistes cyclables sont déjà ouvertes depuis jeudi soir.

14h04 : il voulait faire "une bonne action" pour soutenir les personnels soignants. Alexis Fabrello, un Lavallois, a réalisé une vidéo de la ville de Laval vue du ciel, pour collecter des fonds pour l'hôpital de la ville.

14h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus ce vendredi après-midi et ce vendredi soir. Vous pouvez retrouver l'actualité de ce matin dans cet article.