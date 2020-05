DIRECT - Coronavirus : "On a sans doute fait une erreur" avec la réforme de la santé concède Emmanuel Macron

27.425 personnes sont mortes du Covid-19 en France, selon un nouveau bilan présenté jeudi soir par la Direction générale de la santé. Un enfant de neuf ans est mort de la maladie proche du syndrome de Kawasaki, à Marseille. C'est le premier enfant décédé de ce syndrome en France.

"Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août" si la limite des 100 kilomètres est levée, a indiqué Matignon jeudi. Ce vendredi, une aide exceptionnelle doit être versée à plus de 4 millions de foyers français particulièrement affectés par les conséquences économiques et sociales du confinement.

15h04 : Les plages du Pas-de-Calais rouvrent à partir de ce vendredi également, sous certaines conditions. Ce sont les maires des communes qui vont mettre en place les dispositifs afin de respecter les règles sanitaires.

15h03 : La préfecture d'Ille-et-Vilaine a terminé l'examen des demandes de dérogations des maires qui souhaitaient rouvrir leurs plages après le confinement. Notre carte des plages ouvertes.

14h57 : Pendant qu'Emmanuel Macron était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est allé féliciter les chauffeurs de l'entreprise Lacassagne basée à Cestas (Gironde) pour avoir continué à approvisionner les Français pendant la période de confinement.

14h41 : Depuis le déconfinement, des brigades de la CPAM sont chargées d'appeler les personnes qui auraient été en contact avec un malade. Charge aux médecins d'établir ces listes et de les intégrer sur une plateforme de la CPAM. Au nom du secret médical, certains médecins ont déjà exprimé leur refus. Exemple au Pays Basque.

14h36 : La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, demande que les péages soient gratuits cet été en France pour permettre à tout le monde de partir en vacances.

14h32 : Le Défenseur des droits met en garde contre une "mise à l'écart" des enfants de personnels soignants dans le cadre du retour à l'école permis par le déconfinement, demandant une "intervention" du ministère de l'Education nationale.

14h22 : Une étude indique que le niveau de participation au premier tour des élections municipales du 15 mars n’a pas "contribué statistiquement" à la propagation du Covid-19. Les détails dans cet article.

14h19 : Les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, jeudi 14 mai 2020.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, jeudi 14 mai 2020 © Visactu

14h16 : Le dernier bilan officiel communiqué jeudi soir par la Direction générale de la Santé.

27.425 décès depuis le 1er mars (+351 en 24 heures)

2.299 patients en réanimation (-129 en 24 heures)

20.463 personnes hospitalisées (- 608 en 24 heures)

141.356 cas confirmés (+622 en 24 heures)

Quatre régions (Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des cas hospitalisés.

14h03 : L'essentiel de l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce vendredi matin est à retrouver en cliquant ici.

14h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce vendredi après-midi et ce vendredi soir.