DIRECT - Coronavirus: le second tour des municipales aura lieu le 28 juin, si la situation sanitaire le permet

Le coronavirus a causé 28.215 décès depuis le 1er mars en France selon le bilan publié jeudi soir par la direction générale de la Santé. La France a enregistré 83 nouveaux décès ces 24 dernières heures. Les contrôles sont renforcés pour faire respecter la limite de déplacement (100 km autour du domicile) durant ce weekend de l'Ascension. Le Premier ministre a annoncé que le second tour des élections municipales aurait lieu le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent.

15h : les camping-caristes installés sur les campings municipaux, notamment au Tréport, au nord de la Seine-Maritime, ont dû plier bagage, jeudi 21 mai. Un décret n'autorise la présence dans ces lieux que des personnes y possédant un "domicile régulier". le maire d ela ville ne comprend pas cette décision.

14h56 : à Nantes, située en zone verte, les bars et restaurants devraient rouvrir le 2 juin, si l'épidémie n'a pas repris. La ville s'apprête à mettre en place une charte pour permettre aux établissements d'étendre gratuitement leurs terrasses ou d'en créer. Plusieurs rues vont également être "ponctuellement" piétonnisées dans le centre-ville.

14h54 :en Moselle, le zoo d'Amnéville prépare sa réouverture et attend une date de la part des autorités. dans son nouveau mode de fonctionnement, il n'y aura pas de reprise des spectacles d’animaux, les déplacements seront maîtrisés, et il ne sera plus possible de coller son nez aux baies vitrées des enclos.

14h39 : le second tour des élections municipales se tiendra le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent, a annoncé Edouard Philippe. France Bleu vous explique les possibles modalités du scrutin.

14h25 : Les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, jeudi 21 mai 2020.

14h07 : Le bilan officiel communiqué jeudi soir par la direction générale de la Santé.

28.215 décès depuis le 1er mars (+ 83 en 24 heures)

1.745 cas graves en réanimation (- 49 en 24 heures)

17.583 personnes hospitalisées (- 358 en 24 heures)

