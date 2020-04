DIRECT - Coronavirus : deux nouveaux décès, le point sur la situation en Vaucluse ce vendredi 3 avril

Le coronavirus continue sa progression. Dans le Vaucluse, on enregistre 12 décès depuis début mars, 141 en PACA. France Bleu fait le point sur les dernières évolutions de la crise sanitaire dans le département ce vendredi 3 avril.

En Vaucluse, le coronavirus a tué 12 personnes depuis début mars, selon le dernier bilan de Santé publique France publié jeudi soir, 141 personnes en région PACA. 82 malades sont hospitalisés dans le département, dont 22 en réanimation. 51 patients testés positifs au Covid 19 ont pu quitter l'hôpital. De nouveaux transferts de patients sont prévus pour soulager les régions les plus touchées. Les contrôles sont renforcés ce vendredi pour dissuader les départs en vacances.

L'essentiel

Le Vaucluse compte deux nouveaux décès selon le dernier bilan donné jeudi soir, ce qui porte à 12 le nombre de victimes dans le département.

selon le dernier bilan donné jeudi soir, ce qui porte à 12 le nombre de victimes dans le département. Le Premier ministre a rappelé jeudi que les départs en vacances étaient interdits.

Les courses dans les jardineries sont possibles pour l’alimentation de l’homme et des animaux de compagnie ainsi que pour le commerce des plans potagers et semences.

pour l’alimentation de l’homme et des animaux de compagnie ainsi que pour le commerce des plans potagers et semences. La CCI et la Chambre d'agriculture de Vaucluse ont lancé une carte interactive sur tout le département pour recenser les points de vente disponibles, la ville d'Avignon a fait de même avec sa carte virtuelle qui pointe tous les commerces et producteurs ouverts.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Notre direct

11h50 : A Avignon, les commerçants des halles s'adaptent et ont mis en place la livraison à domicile. Les commandes sont centralisées et les courses regroupées. Chaque matin à partir de 9h vous pouvez téléphoner à un des commerçants participant à l’opération et lui commander vos courses qui vous seront livrées le lendemain. La liste des commerces avec leurs numéros de téléphone est à retrouver sur le site des halles d'Avignon.

11h30 : A partir de lundi, vous pourrez remplir votre attestation de déplacement sur smartphone. "Nous mettons en place une attestation numérique en complément du dispositif papier", a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ce jeudi. "Le service sera accessible en ligne, sur le site du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Désormais, les Français se sont approprié les règles du confinement, il convient donc de leur donner un peu de souplesse avec cet outil" a-t-il indiqué.

11h15 : Au total, sur les 6.204 personnes positives au Covid-19 en PACA, 1.512 sont aujourd'hui hospitalisées, 374 sont en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 141 personnes sont décédées des suites du virus. Les Bouches-du-Rhône comptent le plus de décès : 65. Ensuite, viennent les Alpes-Maritimes (32), le Var (28), le Vaucluse (12), les Alpes-de-Haute-Provence (3) et les Hautes-Alpes (1).

11h00 : Les courses dans les jardineries qui ont une activité d'alimentation animale ou humaine sont autorisées. Les achats peuvent porter sur l'ensemble des produits, y compris les plants et les semences.

10h45 : Une bonne nouvelle pour les habitants de Montfavet. La FDSEA de Vaucluse annonce que le marché de producteurs se tiendra bien ce vendredi à 16h, rue des paroissiens. Toutes les mesures de sécurité ont été prises pour organiser ce rendez-vous.

10h30 : Le Covid-19 a fait deux nouvelles victimes dans le Vaucluse ce jeudi, portant à 12 le nombre de décès dans le département depuis début mars. L'ARS PACA lance un appel aux professionnels de santé volontaires. Un formulaire est en ligne afin qu'ils puissent s'inscrire pour venir en appui des sites de santé et afin de garantir la continuité des soins.

10h15 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée en Vaucluse.