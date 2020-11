DIRECT - Coronavirus : les derniers chiffres dévoilés par l'Agence Régionale de Bourgogne-Franche-Comté

Après un premier point proposé le mercredi 4 novembre au cours duquel l'Agence Régionale de santé lançait un appel à l'engagement des soignants dans tous les hôpitaux de la région, le directeur de l'ARS Pierre Pribile, présidait ce vendredi un nouveau point de situation aux côtés de

- Fabien SUDRY, le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et préfet de la Côte-d'Or,

- Jean-François CHANET, Recteur académique de la région Bourgogne-Franche-Comté, Recteur de l'Académie de Besançon,

et Nathalie ALBERT-MORETTI, Rectrice de l'Académie de Dijon.

Les chiffres sont très mauvais

Les chiffres au vendredi 6 novembre

1365 personnes sont actuellement hospitalisées dans les hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté pour covid-19. C'est plus de 500 de plus que la semaine dernière. 186 malades sont placés en service de réanimation dans la région. En temps normal, il y a plus de 200 places en Bourgogne-Franche-Comté, on approche donc de seuil critique, d'autant plus que le rythme d’entrées continue d'augmenter avec entre 16 et 17 entrées par jour dans la région. On déplore 2067 décès depuis le début de l'épidémie dans notre région, EHPAD compris.

Cette situation entraîne déjà en Bourgogne-Franche-Comté, le transfert de personnes. Depuis le début de la seconde vague, cela a concerné 92 patients.

Pour le directeur de l'ARS, Pierre Pribile : "On est au niveau du pic de la première vague alors que l’on est seulement au début de la deuxième vague" "Il faut respecter les gestes barrières, faire le plus de télétravail possible. Ce sont des enjeux de vie et de mort"

La situation dans les établissements scolaires de l'académie de Dijon

La Rectrice de l'académie de Dijon, Nathalie Albert Moretti, précise qu'à l'occasion de la minute de silence observée le lundi 2 novembre en hommage à Samuel Paty, il y a eu une quinzaine d’incidents dans la région : C'est allé du refus de participer à cette cérémonie, jusqu’à l’apologie du terrorisme dans certains cas.

Dans ces cas extrêmes, sept signalements ont été transmis au procureur de la république, précise la rectrice.

Sur la situation sanitaire au 5 novembre dans les établissements scolaires de l'académie, on dénombre 50 élèves contaminés (0,03%) et 18 personnels. Aucune école et classe fermée en ce moment dans l'académie de Dijon.

Sur le protocole, la rectrice explique que " c'est une évolution du protocole existant avant. Mais il est plus difficile à appliquer dans les lycées, plus difficile à cause du brassage des élèves plus importants "

La Préparation d'un plan pédagogique s'effectue en fonction de l'évolution de la situation de la COVID dans la région.