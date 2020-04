DIRECT - Coronavirus : les informations à retenir en Vaucluse ce jeudi

14 h 20 : La Banque alimentaire de Vaucluse salue ses donateurs. L'association assure qu'elle a reçu des produits à distribuer et, malgré un fonctionnement en mode dégradé, les bénévoles travaillent dans de bonnes conditions sanitaires. Le lycée professionnel de Vedène a donné 80 Kg de légumes, 136 colis d'endives vertes du MIN de Cavaillon, la sncf de Courtine a offert 408 repas et le conseil départemental donne 5 000 euros par semaine pour que l'association achète des produits agricoles locaux. La banque alimentaire lance malgré tout un appel aux grandes surfaces pour des dons en produits frais, fruits, légumes, brioches et plats cuisinés. L’alimentation de 31.000 vauclusiens dépend de cette action quotidienne.

Une distribution de la banque alimentaire 84 - banque alimentaire

14 h 15 : Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, les initiatives solidaires se multiplient. Une plateforme solidaire de gestion des offres de matériels et produits de protection aux professionnel est lancée à l'Université d'Avignon. Cette démarche permet de mettre en relation des professionnels « offreurs de produits » avec des professionnels « bénéficiaires ».

14 h : A Caumont, un standard téléphonique solidaire est mis en place pour écouter les personnes les plus fragiles ou qui ont besoin de conseils. Les habitants peuvent composer le 04 69 96 20 12, pour les particuliers, il faut taper la touche 1, pour les commerçants et artisans ce sera la touche 2.