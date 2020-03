DIRECT - Coronavirus : les informations en Vaucluse ce vendredi 27 mars

11 h 30 : de nombreuses communes désinfectent les rues. A Bollène, Orange, Courthézon, Châteauneuf, Caderousse et Jonquières, des équipes de propreté urbaine sont équipées de laveuses mécaniques et de lances, elles passent du produit désinfectant dans les rues principales, et devant les lieux encore ouverts au public. Les produits utilisés ne sont pas dangereux pour la population ou l'environnement.

La Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin met elle aussi en place ce vendredi une équipe de deux agents pour procéder au nettoyage et à la désinfection des bacs collectifs sur Carpentras pour démarrer.