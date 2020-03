DIRECT - Coronavirus : la situation en Vaucluse ce jeudi 26 mars

10 h - Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé et Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes confirment dans un communiqué que l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est considérée comme une intervention urgente. De ce fait, les IVG seront pratiquées pendant la crise sanitaire. Le Planning Familial dispose d'un numéro vert pour toute information (0800.08.11.11). La pilule contraceptive est, elle, disponible directement en pharmacie, sans passer pas un médecin pour renouveler son ordonnance. Il suffit de vous rendre chez votre pharmacien muni de votre ancienne ordonnance. Concernant la contraception d'urgence, elle est disponible sans ordonnance en pharmacie.

9h - Le dernier bilan du coronavirus fait état de quatre décès en Vaucluse. 23 nouvelles personnes ont été testées positives au Covid-19 ces dernières 24 heures, soit une hausse de près de 40%. Ce qui porte à 82 le nombre de personnes infectées par le Covid-19 dans le département depuis le début de la crise sanitaire. Dix personnes sont désormais en réanimation à l'hôpital d'Avignon.

Retrouvez toutes les infos du mercredi 25 mars.