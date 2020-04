DIRECT- Coronavirus: les infos essentielles de ce vendredi 3 avril dans la Marne et les Ardennes

Dans la Marne et les Ardennes, comme dans toute la France, la population est appelée à limiter au maximum ses déplacements pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Retrouvez, en temps réel, les infos pratiques, les initiatives solidaires, et les conseils pour ce vendredi 3 avril.

7h15 - Grand oral pour Edouard Philippe hier soir sur TF1. Le premier ministre répondait aux questions des téléspectateurs.

Le Premier ministre exhorte les Français à faire preuve de patience et à continuer de respecter le confinement obligatoire... Il assure que le gouvernement examine aujourd'hui différents scénarios pour lever le confinement qui devrait être prolongé encore au delà du 15 avril

7h - Avec le confinement, vous regrettez la fermeture de vos marchés et de vos magasins de proximité? Pour soutenir l'activité des commerçants et artisans locaux durant cette crise sanitaire, il y a le site soutien-commercants-artisan.fr . Vous pouvez vous procurer un bon d'achat qui vous permettra , une fois ces commerces rouverts après le confinement, d'aller le dépenser chez cet artisan local. A Charleville-Mézières, une dizaine de commerçants sont déjà inscrits.

6h40 - Hier soir dans l'émission de télévision The Voice, la chanteuse rémoise Gustine a rendu hommage aux soignants en revisitant le titre "Djadja" avec sa harpe.

6h15 - La société marnaise ADM Signalétique, spécialisée dans l'impression d'autocollants, de panneaux , de marquage au sol, et d'impression 3D a lancé la fabrication de visières de protection. Depuis le 26 mars 2020, l’entreprise imprime des visières de protection en impression 3D en PETG, une matière qui permet d'être désinfectée, sans être dégradée. L'entreprise ADM Signalétique a également fait différents dons: 700 surchaussures, 700 charlottes, des banderoles " Merci à tous" posée devant hôpital Auban Moêt d'Epernay, ainsi qu'un don financier de 1 000€ sur la cagnotte leetchi de cet hôpital.

6h10 - Le coup de gueule de Thomas Rose , le représentant de Lutte Ouvrière dans la Marne. Dans un communiqué , il fait part de son incompréhension après qu'un bus médicalisé devant transporter des patients malades vers le CHU de Tours a dû faire demi-tour sur l'autoroute.

Insinuer comme le fait le maire de Reims, que la ville et plus largement la région Grand-Est étaient mise de côté au profit de l’Ile-de-France est méprisable. Surtout, une telle assertion vise à nier le véritable problème, celui de l’insuffisance de moyens pour la santé qui ne laisse d’autre solution que de transférer les malades en toute urgence dans les régions les moins touchées. Ceux qui sont responsables de la pénurie en matériel et en personnel, sont ceux qui depuis des années à tous les niveaux ont cautionné et soutenu cette politique de réduction de moyens pour la santé.