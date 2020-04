DIRECT : les principales infos de ce mardi dans les Pyrénées-Orientales

Suivez à la fois l'évolution de l'épidémie de covid-19 et la situation liée aux intempéries dans le département. Cet article est actualisé tout au long de la journée.

Une nouvelle personne est décédée hier du coronavirus dans Pyrénées-Orientales. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, 25 personnes sont mortes dans le département. Dans la région Occitanie, le bilan est désormais de 313 victimes (+ 18 ce lundi).

Le nombre d'hospitalisations continue de baisser depuis plusieurs jours à l'hôpital de Perpignan : 31 désormais contre 33 et 34 les deux jours précédents.

La France a hier a hier franchi la barre des 20.000 décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie.

10h30 - Les déchetteries d’Elne et Argelès-sur-Mer rouvertes aux particuliers et aux professionnels

Fermées pour des raisons de personnel insuffisant (maladie, garde d’enfants) et de matériel de protection en attente de réception, les déchetteries d’Elne et Argelès-sur-Mer ont rouvert ce lundi. Celles de Laroque-des-Albères et de Cosprons (Port-Vendres) devront reprendre du service à partir du 27 avril.

10h15 - Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Perpignan répond à vos questions

Quelle est la situation à l'hôpital ? Que faut-il penser des annonces du gouvernement ? Quand les visites seront-elles de nouveau possibles à l'hôpital de Perpignan ? Le dr Hugues Aumaître répondra en direct à toutes vos questions cet après midi en Facebook Live à partir de 14h30.

10h00 - Les fleuves des PO placés en vigilance jaune

Plusieurs passages à gué, déjà immergés, sont fermés à la circulation dans le département. Météofrance prévoit, d'ici mercredi soir, jusqu'à 200 litres de pluie au mètre carré. On attend en 72 H l'équivalent de 2 fois ce qui tombe en moyenne au mois d'avril sur le département. Les pluies devraient s'intensifier ce mardi après-midi. Les Pyrénées-Orientales restent pour le moment en alerte jaune.

09h45 - Les ostréiculteurs de l'étang de Salses en grande difficulté

A cause du confinement, des producteurs ont perdu 90% de leur chiffre d'affaire. Marie-Hélène Hérouart nous explique ici.

09h30 - Gros clash au département des Pyrénées-Orientales à propos du cumul du RSA et des revenus agricoles

Suite à la fermeture des frontières, de nombreux agriculteurs se retrouvent en manque de saisonniers pour les prochaines récoltes. Pour inciter les allocataires du RSA à travailler dans les vergers ou les vignes, le département autorise temporairement le cumul du RSA et des revenus agricoles. Le débat a donné lieu ce lundi à une grosse prise de bec entre élus.

09h15 - Les visites reprennent doucement dans certains EHPAD du département

Après 5 semaines de confinement strict, les visites reprennent ce mardi dans l'EHPAD de Vinça. Demain à Pézilla-la-Rivière dans des conditions forcément très particulières. On vous explique tout ici.