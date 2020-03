Direct - Coronavirus : les routiers de Normandie en première ligne

Retrouvez les dernières nouvelles liées au Coronavirus et au confinement en Normandie ainsi que les informations pratiques. Intervenez sur notre antenne sur toute la région via un numéro unique ou via nos pages Facebook.

En ce quinzième jour de confinement lié à la Pandémie du Coronavirus, retrouvez ici les dernières informations actualisées concernant la Normandie.

France Bleu vous donne la parole via un numéro unique pour toute la Normandie : 0800.85.10.10.

A 07h15, retrouvez notre invité Stéphane de CARLI, le directeur départemental de la cohésion sociale dans le Calvados. Il évoquera les violences faîtes aux femmes, en hausse dans cette période de confinement au niveau national.

L'essentiel

Onze nouveaux décès en Hôpital portent à 43 le nombre de victimes du Coronavirus en Normandie selon le dernier bilan de l'ARS. 138 personnes sont en service de réanimation.

Le Festival Jazz sous les pommiers est annulé et donne rendez-vous l'an prochain pour la 40e édition. Son directeur Denis Lebas est notre invité ce mardi matin à 07h45.

Le direct

07h10 :

07h : La Ville de Caen annule sa Foire de Pâques prévues du 24 avril au 17 mai au Parc des Expositions en raison de la crise liée au Coronavirus.

"Les conditions d'un report n'étant pas réunies, eu égard au planning d’occupation et de production, jusqu’à la fin de l’année 2020, du Parc des Expositions de Caen", explique la ville dans un communiqué.

06h30 : Un quart des marchés en plein air va rouvrir en France. Les préfectures de Normandie ont accordé de nouvelles dérogations pour permettre aux commerçants non sédentaire de produits alimentaires d'être présents dans les petites communes.

06h20 : Routiers : un appel au droit de retrait peu suivi mais toujours des craintes. Ils dénoncent l'absence de protection et parlent des livraisons qu'ils assurent "la boule au ventre."

06h10 : Un Gymnase de Neuchâtel-en-Bray transformé en centre de soin. Il prend en charge des patients atteints du COVID-19 ou ayant des symptômes suspects. Une initiative de communes et de la Communauté professionnelle territoriale de santé de Bray et Bresle

06h : Bonjour et bienvenue pour une nouvelle journée de confinement que nous allons tenter de vous faire passer au mieux et de la façon la plus informée possible.